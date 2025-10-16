/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Alty visitera la Première Nation Snuneymuxw/ English
16 oct, 2025, 08:30 ET
PREMIÈRE NATION SNUNEYMUXW, BC, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et le chef Wyse de la Première Nation Snuneymuxw feront une annonce importante en ce qui a trait aux terres et au développement économique.
Date : Le jeudi 16 octobre 2025
Heure : 9 h 30 (HP)
Lieu : Centre récréatif et de bien-être Snuneymuxw
1145 rue Totem, Nanaimo, C.-B. V9R 1H1
Les membres des médias sont invités à arriver à 8 h 45 (HP) pour assister à l'annonce ainsi qu'à la conférence de presse qui suivra. Les médias peuvent communiquer avec les représentants indiqués ci-dessous pour demander une entrevue avec le chef ou la ministre, selon leur disponibilité. Il sera possible de prendre des photos pendant les discours et sur place, après l'annonce.
Pour plus de renseignements (médias seulement) : Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected], 819-661-1538; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, [email protected]; Andrew Sutherland, Directeur des communications, Première Nation Snuneymuxw, [email protected], 778-320-4291
