/R E P R I S E -- Avis aux médias - La FTQ en commission parlementaire sur le projet de loi no 89 limitant le droit de grève/

QUÉBEC, le 18 mars 2025 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) invite les représentants des médias à assister à la présentation de son mémoire aux élus de la Commission parlementaire chargée d'étudier le projet de loi no 89, Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out.

« Pour la FTQ, ce projet de loi du gouvernement de la CAQ de François Legault est une attaque frontale contre le droit de grève pourtant protégé par la Constitution canadienne et brise le fragile équilibre des relations de travail pour faire plaisir au patronat », déclarent la présidente de la FTQ, Magali Picard, et le secrétaire général, Denis Bolduc.

« En s'attaquant vicieusement aux travailleurs et travailleuses, ce gouvernement tente de faire oublier son bilan désastreux. Nous avons envie de dire au ministre du Travail, Jean Boulet, qui parraine ce projet de loi : "Duplessis, sors de ce corps". La FTQ ne restera pas silencieuse et compte bien confronter ce gouvernement qui nous ramène à l'époque de la Grande Noirceur », expliquent la présidente de la FTQ, Magali Picard, et le secrétaire général, Denis Bolduc.

Quoi : La FTQ à la Commission parlementaire sur le projet de loi no 89, Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out Date : Mercredi 19 mars 2025 Heure : Vers 11 h 15 Où : Salle Pauline-Marois, hôtel du Parlement Qui : Magali Picard, présidente de la FTQ, Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ, et Guillaume Lavoie, conseiller syndical à la FTQ

Madame Picard sera également disponible pour commenter le mémoire avant et après sa présentation.

Pour consulter le mémoire de la FTQ : ftq.qc.ca.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

