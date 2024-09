/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - La FTQ en commission parlementaire sur le projet de loi no 69 sur les ressources énergétiques - Le gouvernement de la CAQ doit retirer son projet de loi et s'engager à tenir une vaste consultation/

MONTRÉAL, le 11 sept. 2024 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) invite les représentants des médias à assister à la présentation de son mémoire aux élus de la Commission parlementaire chargée d'étudier le projet de loi no 69 sur la gouvernance des ressources énergétiques.

« Pour la FTQ, ce projet de loi est trop important pour être débattu à la va-vite, d'autant plus que la nouvelle ministre responsable du dossier, Christine Fréchette, n'a eu que quelques jours pour prendre connaissance du projet de loi et de ses impacts sur la société québécoise, ce n'est pas sérieux. Au lieu d'encourager le cynisme de la population à l'endroit de la classe politique, le gouvernement de la CAQ devrait faire preuve de sagesse, en retirant ce projet de loi et en s'engageant dans un véritable processus de consultation sur les besoins énergétiques réels du Québec, tout en favorisant une gestion et un développement exclusivement publics du réseau et de ses infrastructures », déclare le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

AIDE-MÉMOIRE



Quoi : La FTQ à la Commission parlementaire sur le projet de loi no 69 sur la

gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant

diverses dispositions législatives



Date : Jeudi 12 septembre 2024



Heure : Vers 11 h 15



Où : Salle Louis-Joseph-Papineau, Hôtel du Parlement



Qui : Denis Bolduc, le secrétaire général de la FTQ; Patrick Gloutney, président

du SCFP-Québec; Pierre-Guy Sylvestre, économiste et conseiller syndical

au SCFP-Québec, Sami Dellah, conseiller syndical au service de l'environnement et de

la transition juste de la FTQ



Pour consulter le mémoire de la FTQ : ftq.qc.ca/memoire-PL69-ressources-energetiques.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

Source : FTQ, https://ftq.qc.ca

SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : Jean Laverdière, 514 893-7809, [email protected], David Francke-Robitaille, 514 961-4489, [email protected]