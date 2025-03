/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - La FTQ commente le budget de la CAQ/

MONTRÉAL, le 24 mars 2025 /CNW/ - La présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Magali Picard, commentera le budget du ministre des Finances, Eric Girard, ce mardi 25 mars 2025, au huis clos des médias ou immédiatement après la levée du huis clos vers 16 h 30.

Avec un déficit de plus de 11 milliards de dollars et la guerre commerciale des tarifs avec l'administration républicaine de Donald Trump, la FTQ rappelle que seul un dialogue social avec l'ensemble des acteurs économiques et sociaux du Québec, dont les organisations syndicales, comme la FTQ, va nous permettre de traverser cette tempête.

Le FTQ met également en garde le gouvernement de la CAQ contre des coupes massives dans les budgets de fonctionnement de l'État. En période de crise, ce n'est pas le moment de s'enfoncer dans l'austérité, mais plutôt d'investir dans nos services publics et nos programmes sociaux, ainsi que de soutenir les travailleurs et travailleuses tout en corrigeant les faiblesses de notre économie qui met en péril notre filet social.







AIDE-MÉMOIRE Quoi : Réaction de la FTQ au dépôt du budget du gouvernement du Québec Date : Mardi, 25 mars 2025 Heure : Huis clos des médias ou après la levée du huis clos vers 16 h 30 Où : Centre des congrès de Québec (900, avenue Honoré-Mercier) Qui : La présidente de la FTQ, Magali Picard





Pendant la durée du huis clos (9 h à 16 h), veuillez adresser votre demande d'entrevue à Catherine Veillette au 514 383-8049 et, après le huis clos, à Jean Laverdière au 514 893-7809.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

Source : FTQ, https://ftq.qc.ca

SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : Jean Laverdière, 514 893-7809, [email protected]