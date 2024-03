/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - La FTQ commente le budget de la CAQ/

MONTRÉAL, le 10 mars 2024 /CNW/ - La présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Magali Picard, commentera le budget du ministre des Finances, Éric Girard, ce mardi 12 mars 2024 à la levée du huis clos.

À l'aube d'un budget critique, la FTQ s'attend que le gouvernement du Québec fasse preuve de leadership face aux crises actuelles. Des actions sont nécessaires pour atténuer la vie chère, incluant un accès à des soins de santé, à des logements abordables, à des transports collectifs efficaces et un salaire décent. Ce budget doit marquer un engagement ferme pour des services publics renforcés et des mesures économiques qui répondent directement aux besoins pressants des citoyens et citoyennes.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Réaction de la FTQ au dépôt du budget du gouvernement du Québec

Date : mardi 12 mars 2024

Heure : Après la levée du huis clos à partir de 16 h 30

Qui : La présidente de la FTQ, Magali Picard

