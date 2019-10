/R E P R I S E -- Avis aux médias - La FCEI à Lévis : une occasion pour les journalistes de faire le point sur les préoccupations des PME locales/

QUÉBEC, le 4 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Toute l'équipe de la FCEI au Québec se réunira au cours de la fin de semaine au Centre de congrès et d'expositions de Lévis pour discuter des enjeux qui touchent les PME et préparer les activités de la prochaine année.

À cette occasion, les porte-paroles Simon Gaudreault, directeur principal de la recherche nationale, et Gopinath Jeyabalaratnam, conseiller aux affaires économiques et gouvernementales, seront disponibles pour répondre aux questions des représentants des médias sur des enjeux touchant les PME de la région comme la pénurie de main-d'œuvre, les impacts des travaux routiers, les tarifs d'électricité ou encore les élections fédérales.

AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Tenue de la Rencontre annuelle de l'équipe de la FCEI au Québec



Date : Du 4 au 6 octobre 2019



Lieu : Centre de congrès et d'expositions de Lévis (5750 Rue J.-B.- Michaud, Lévis)

Pour obtenir une entrevue avec la FCEI, veuillez communiquer avec Dominique Des Rosiers au 514 817-0228.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Dominique Des Rosiers, Attaché de presse et conseiller aux affaires publiques, Tél. : 514 861-3234 poste 1808, Cell. : 514 817-0228, dominique.desrosiers@fcei.ca

Related Links

https://www.cfib-fcei.ca/