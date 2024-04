/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - La FCCQ sera en tournée dans la région de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine du 24 au 27 avril 2024/

MONTRÉAL, le 22 avril 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et son président-directeur général, Charles Milliard, seront en tournée dans la région de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine du 24 au 27 avril 2024. Lors de cette tournée, la FCCQ rencontrera plusieurs entrepreneurs et participera à deux événements importants, à savoir : la Conférence « Santé mentale au travail », organisée par la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs, et le Gala des Éloizes, organisé par la Chambre de commerce des Îles.

M. Milliard sera disponible pour s'entretenir avec les médias au sujet de la tournée et des enjeux au développement de la région.

AIDE-MÉMOIRE

Quand : 24, 25, 26 et 27 avril 2024

Où : Gaspé, Bonaventure, Cap-aux-Meules et L'Étang-du-Nord

Quoi : Tournée de la FCCQ en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Programme :

Date Ville Activités 24 avril 2024 Gaspé et alentours • Visite des entreprises de la région. 25 avril 2024 Bonaventure et alentours • Conférence: « Matinée sur la santé mentale au travail » organisée par la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs. • Visite des entreprises de la région. 26-27 avril 2024 Cap-aux-Meules, L'Étang-du-Nord

et alentours • Gala des Éloizes organisé par Chambre de commerce des Îles. • Visite des entreprises de la région.

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

