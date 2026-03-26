/R E P R I S E -- Avis aux médias - La CSQ dévoile les résultats d'un sondage Léger sur la violence/

MONTRÉAL, le 25 mars 2026 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) convie les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse, ce jeudi, à 9 h 15.

Au cours des dernières semaines, plusieurs situations impliquant des actes de violence ont alimenté les manchettes et occupé l'espace public. C'est dans ce contexte que le président de la CSQ, Éric Gingras, dévoilera les résultats d'une étude menée par la firme Léger auprès de la population québécoise, portant sur la sécurité, l'incivilité et la violence.

À noter que quelque 250 personnes déléguées de la CSQ, en provenance de partout au Québec, sont réunies au Centre Sheraton Montréal jusqu'à vendredi en conseil général, dont le thème aborde également la violence comme enjeu de société.

Éric Gingras sera également disponible pour accorder des entrevues individuelles.

Aide-mémoire

QUOI : Conférence de presse de la CSQ QUI : Éric Gingras, président de la CSQ QUAND : Jeudi 26 mars 2026, à 9 h 15 OÙ : Le Centre Sheraton Montréal, Salon 8

1201, boul. René-Lévesque O, Montréal, QC H3B 2L7

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 225 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

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SOURCE Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements: Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770, Courriel : [email protected]