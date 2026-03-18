/R E P R I S E -- Avis aux médias - L'UMQ sera disponible pour commenter le budget du Québec 2026-2027/

MONTRÉAL, le 17 mars 2026 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche monsieur Guillaume Tremblay, assistera à la lecture du budget du Québec 2026-2027, qui sera déposé le 18 mars prochain à l'Assemblée nationale. À cette occasion, monsieur Tremblay sera disponible pour commenter.

Les demandes d'entrevue avec monsieur Tremblay peuvent être acheminées à Léa Carrière, conseillère aux communications et aux relations médias de l'UMQ, par téléphone au 438 827-4560 ou par courriel à [email protected].

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]