LONGUEUIL, QC, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Le 28 octobre prochain à 14 h (HE), l'Agence spatiale canadienne (ASC) tiendra une séance d'information virtuelle à l'intention des médias afin de présenter quatre nouvelles études scientifiques canadiennes qui se dérouleront à bord de la Station spatiale internationale.

L'astronaute de l'ASC Joshua Kutryk, le prochain Canadien à se rendre à la Station, parlera des retombées concrètes de ces études pour la population canadienne et de la façon dont elles contribueront à façonner l'avenir des missions d'exploration habitées de la Lune et, un jour, de Mars.

Il sera accompagné de Valérie Gil, scientifique principale de l'exploration à l'ASC, ainsi que des chercheurs principaux des études scientifiques en question.

Les représentants des médias qui souhaitent assister à la séance sont priés de contacter par courriel le Bureau des relations avec les médias pour s'inscrire ([email protected]). Le lien de connexion (Teams) et les instructions pour la période de questions seront envoyés aux journalistes inscrits.

Date : 28 octobre 2025 Heure : 14 h (HE) Quoi : Séance d'information technique à l'intention des médias canadiens Qui : Joshua Kutryk, astronaute de l'ASC

Valérie Gil, scientifique principale de l'exploration (ASC)

Jelena Brcic, chercheuse principale de l'étude C-STARS (Université de la

vallée du Fraser). Contact média : [email protected]

Robert S. Allison, chercheur principal de l'étude Home-Base (Université

York). Contact média : [email protected]

Santiago Costantino, chercheur principal de l'étude SANSORI-2

(Université de Montréal). Contact média : [email protected]

Guy Trudel, chercheur principal de l'étude SPA2 (Institut de recherche de

l'Hôpital d'Ottawa et Université d'Ottawa). Contact média : [email protected] Où : Virtuel

Lien de connexion (Teams) fourni sur demande aux représentants des

médias.

Site Web: www.asc-csa.gc.ca

Suivez-nous dans les médias sociaux!

https://www.asc-csa.gc.ca/rss/default_fra.xml

https://www.facebook.com/Agencespatialecanadienne

https://www.youtube.com/user/agencespatialecan

https://x.com/asc_csa

SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements: Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]