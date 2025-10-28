/R E P R I S E -- Avis aux médias - L'astronaute canadien Joshua Kutryk participe à une séance d'information virtuelle sur de nouvelles études scientifiques canadiennes/ English
LONGUEUIL, QC, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Le 28 octobre prochain à 14 h (HE), l'Agence spatiale canadienne (ASC) tiendra une séance d'information virtuelle à l'intention des médias afin de présenter quatre nouvelles études scientifiques canadiennes qui se dérouleront à bord de la Station spatiale internationale.
L'astronaute de l'ASC Joshua Kutryk, le prochain Canadien à se rendre à la Station, parlera des retombées concrètes de ces études pour la population canadienne et de la façon dont elles contribueront à façonner l'avenir des missions d'exploration habitées de la Lune et, un jour, de Mars.
Il sera accompagné de Valérie Gil, scientifique principale de l'exploration à l'ASC, ainsi que des chercheurs principaux des études scientifiques en question.
Les représentants des médias qui souhaitent assister à la séance sont priés de contacter par courriel le Bureau des relations avec les médias pour s'inscrire ([email protected]). Le lien de connexion (Teams) et les instructions pour la période de questions seront envoyés aux journalistes inscrits.
|
Date :
|
28 octobre 2025
|
Heure :
|
14 h (HE)
|
Quoi :
|
Séance d'information technique à l'intention des médias canadiens
|
Qui :
|
Joshua Kutryk, astronaute de l'ASC
|
|
Valérie Gil, scientifique principale de l'exploration (ASC)
|
|
Jelena Brcic, chercheuse principale de l'étude C-STARS (Université de la
|
|
Robert S. Allison, chercheur principal de l'étude Home-Base (Université
|
|
Santiago Costantino, chercheur principal de l'étude SANSORI-2
|
|
Guy Trudel, chercheur principal de l'étude SPA2 (Institut de recherche de
|
Où :
|
Virtuel
|
|
Lien de connexion (Teams) fourni sur demande aux représentants des
Renseignements: Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]
