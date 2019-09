/R E P R I S E -- Avis aux médias - L'Aéroport Billy Bishop fête son 80e anniversaire!/

Quoi? Les médias sont invités à participer aux festivités organisées à l'Aéroport Billy Bishop et à immortaliser la célébration de cet important anniversaire de YTZ. Les participants auront notamment le privilège d'admirer l'exposition photographique spéciale du 80e anniversaire, qui met en valeur l'histoire hors du commun de l'aéroport. Ils pourront également se régaler des mets concoctés autour du thème des 80 ans de l'aéroport, et réaliser des entrevues au sujet de la riche histoire de ce dernier et de l'importance du rôle qu'il joue en desservant la plus grande ville du Canada. Par ailleurs, afin de remercier nos passagers, le personnel de l'aéroport accomplira le 80e geste de générosité de YTZ, dans le cadre de la campagne #80ActsofKindness de l'aéroport - une campagne qui a commencé il y a déjà plusieurs mois.



Où? Dans l'atrium situé du côté insulaire de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ)



Quand? Le 6 septembre 2019, de 11 h à 12 h



Qui? Geoffrey Wilson, président-directeur général de PortsToronto (la société qui possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop)

Gene Cabral, vice-président directeur, PortsToronto et Aéroport Billy Bishop



REMARQUE : Les camions satellites/caméramans peuvent embarquer gratuitement sur le traversier à destination de l'île, où des places de stationnement sont disponibles. Veuillez communiquer avec Sarah Sutton par courriel (ssutton@portstoronto.com) ou par téléphone ([647] 298-0544) afin de prendre les dispositions nécessaires.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de l'Aéroport Billy Bishop, rendez-vous à l'adresse suivante : https://www.billybishopairport.com/accueil.

Aéroport Billy Bishop de Toronto (https://www.billybishopairport.com/accueil)

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des correspondances pour plus de 80 destinations internationales par l'entremise de ses réseaux de lignes aériennes, l'Aéroport Billy Bishop est un important point d'accès international et un moteur essentiel de l'économie de Toronto. Il génère en effet plus de 470 millions de dollars en produit intérieur brut (PIB) et contribue au maintien de 4 740 emplois, dont 2 080 sont directement associés aux opérations aéroportuaires. L'Aéroport Billy Bishop est reconnu pour l'expérience unique qu'il propose aux voyageurs, ainsi que pour son efficacité et son service à la clientèle hors du commun. Lauréat de plusieurs prix décernés sur la base de consultations menées auprès des passagers, il a notamment été nommé l'un des meilleurs aéroports du monde et d'Amérique du Nord à la fois par le Conseil international des aéroports (ACI), qui lui a décerné le prix de la qualité des services aux aéroports, et par Skytrax lors de la remise des World Airport Awards. L'aéroport a également été nommé quatrième meilleur aéroport international par Condé Nast Traveler, et a pendant cinq années consécutives été désigné par Private Fly comme l'un des 10 aéroports offrant les plus belles approches au monde.

Renseignements: Renseignements aux médias : Sarah Sutton, Gestionnaire, Communications et Relations gouvernementales, PortsToronto, Cell. : (647) 298-0544, Courriel : ssutton@portstoronto.com