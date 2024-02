LONGUEUIL, QC, le 25 janv. 2024 /CNW/ - Le 5 février 2024, les médias sont invités à découvrir les coulisses de la préparation de l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Jeremy Hansen à la mission lunaire Artemis II.

Cette activité destinée aux médias aura lieu de 8 h 30 à midi (HE) au siège de l'ASC (centre spatial John‑H.‑Chapman). Avec Jeremy Hansen, des spécialistes de l'ASC exposeront divers aspects de cette préparation, feront des démonstrations sur le conditionnement physique et la nutrition, et donneront des détails sur le Canadarm3 et la station spatiale lunaire Gateway.

Les spécialistes suivants de l'ASC seront disponibles pour répondre aux questions des journalistes :

Natalie Hirsch , gestionnaire de projet, Médecine spatiale opérationnelle

, gestionnaire de projet, Médecine spatiale opérationnelle Ken Podwalski , directeur exécutif, Programme Gateway

, directeur exécutif, Programme Gateway Mathieu Caron , directeur, Astronautes, sciences de la vie et médecine spatiale

Les médias sont attendus pour 8 h 30 (HE). Les places sont limitées : prière de vous inscrire auprès du Bureau des relations avec les médias de l'ASC.

