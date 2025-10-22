/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Jennifer Maccarone de l'opposition officielle participera au Grand rendez-vous de la petite enfance à Trois-Rivières/
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
22 oct, 2025, 06:00 ET
TROIS-RIVIÈRES, QC, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole de l'opposition officielle pour la famille, Mme Jennifer Maccarone, participera au Grand rendez-vous de la petite enfance, le mercredi 22 octobre, à Trois-Rivières.
AIDE-MÉMOIRE
|
DATE :
|
Mercredi 22 octobre 2025
|
|
|
HEURE :
|
Dès 8 h 00
|
|
|
LIEU :
|
Centre d'Évènements et de Congrès Interactifs
|
|
1634, rue Notre Dame Centre
|
|
Trois-Rivières, (QC) G9A 6B2
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]
