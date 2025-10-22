/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Jennifer Maccarone de l'opposition officielle participera au Grand rendez-vous de la petite enfance à Trois-Rivières/

Nouvelles fournies par

Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

22 oct, 2025, 06:00 ET

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole de l'opposition officielle pour la famille, Mme Jennifer Maccarone, participera au Grand rendez-vous de la petite enfance, le mercredi 22 octobre, à Trois-Rivières.

AIDE-MÉMOIRE

Continue Reading
Crédit photo: Maxime Rioux (Groupe CNW/Aile parlementaire du Parti libéral du Québec)
Crédit photo: Maxime Rioux (Groupe CNW/Aile parlementaire du Parti libéral du Québec)

DATE :           

Mercredi 22 octobre 2025



HEURE :       

Dès 8 h 00



LIEU :             

Centre d'Évènements et de Congrès Interactifs


1634, rue Notre Dame Centre


Trois-Rivières, (QC) G9A 6B2

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]

Profil de l'entreprise

Aile parlementaire du Parti libéral du Québec