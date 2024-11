OTTAWA, ON, le 1er nov. 2024 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, participera à plusieurs événements, réunions et activités au cours de la Semaine des vétérans, du 5 au 11 novembre 2024.

La Semaine des vétérans de 2024 a pour thème « Les FAC autour du monde », en reconnaissance des Canadiens et des Canadiennes qui ont servi au pays et à l'étranger. Le thème fait le lien entre les anniversaires commémoratifs soulignés cette année, dont le 10e anniversaire de la fin de la mission du Canada en Afghanistan, le 60e anniversaire de la création de la mission de maintien de la paix de l'ONU à Chypre et de la fin de la participation canadienne à la première mission de l'ONU au Congo, le 80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie, de la libération de la Belgique et de la bataille de l'Escaut, ainsi que le centenaire de l'Aviation royale canadienne.

Tout au long de la semaine, la ministre Petitpas Taylor rencontrera des vétérans et leur famille, des intervenants et des organisations partenaires partout au pays pour commémorer et reconnaître le service et les sacrifices des vétérans et vétéranes du Canada. Elle fera en outre une série d'annonces visant à honorer et à soutenir les vétérans et les vétéranes.

Après avoir visité la région de Waterloo, dimanche, à l'occasion d'une cérémonie commémorative pour les vétérans sikhs, elle amorcera la semaine à Moncton, avant de retourner à Ottawa pour marquer officiellement le début de la Semaine des vétérans. Elle passera du temps avec des vétérans et vétéranes, des militaires en service et leur famille à Vancouver, Toronto, Halifax et Montréal avant de retourner à Ottawa pour assister à la cérémonie nationale du jour du Souvenir au Monument commémoratif de guerre du Canada.

