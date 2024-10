OTTAWA, ON, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Des fonctionnaires d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada tiendront une séance d'information technique virtuelle pour les médias après l'annonce du ministre Miller.

Date : Jeudi 24 octobre 2024

Heure : 12 h (HE)

Notes à l'intention des médias

Les médias sont priés de s'inscrire à l'avance à cet événement virtuel en faisant parvenir leur nom, leur titre, leur adresse courriel et leur organe de presse à [email protected] d'ici le jeudi 24 octobre à 10 h (HE). Veuillez inclure « RSVP pour la séance d'information technique du 24 octobre » dans la ligne d'objet du courriel.

SOURCE Citoyenneté et Immigration Canada

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Renée LeBlanc Proctor, Attachée de presse, Bureau du minister, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les medias, Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada,613-952-1650, [email protected]