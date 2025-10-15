/R E P R I S E -- Avis aux médias - Invitation à une pelletée de terre pour souligner le début des travaux d'un nouveau CPE/

AMOS, QC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle les travaux de construction d'un nouveau CPE seront lancés. Pour l'occasion, la ministre sera accompagnée de la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, de la directrice générale du CPE-BC Les Petits Élans, Mme Marie-Ève Gagnon-Nolet, et de plusieurs dignitaires.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel au [email protected] avant 9 h, le 15 octobre 2025. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Le mercredi 15 octobre 2025

HEURE : 11 h 30

LIEU : Amos

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Bénédicte Trottier Lavoie, Directrice des communications, 514 686-7100