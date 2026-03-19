/R E P R I S E -- Avis aux médias - Intelligence artificielle et travail - La CSQ tient un grand forum national sur l'intelligence artificielle/

QUÉBEC, le 17 mars 2026 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) organise, les 19 et 20 mars, un tout premier Forum national sur l'intelligence artificielle à Québec.

Quelque 250 participantes et participants de partout au Québec, issus des secteurs de la petite enfance, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la santé et du communautaire, sont attendus pour assister aux différentes conférences et prendre part à la dizaine d'ateliers offerts par une vingtaine d'expertes et d'experts invités :

Un regard sur la jurisprudence utile au déploiement de l'IA en milieu de travail syndiqué

Des ateliers sur les défis que pose l'intégration de l'IA au travail

Des ateliers sur les relations professionnelles à l'ère de l'IA

La conférence d'ouverture du Forum, intitulée « IA : les robots conversationnels ne remplacent pas le dialogue social », permettra tout d'abord de brosser un portrait de l'état des lieux, de l'IA dans les milieux de travail, et de discuter des enjeux sociaux et éthiques.

À noter que le panel d'ouverture du jeudi soir avec Éric Gingras, président de la CSQ, Julie Garneau, professeure au département des relations industrielles de l'UQO, et Réjean Roy, directeur de la formation et de la mobilisation des connaissances chez IVADO, sera webdiffusé.



Aide-mémoire QUOI : Forum national sur l'intelligence artificielle de la CSQ QUI : 250 participantes et participants provenant des syndicats affiliés de la CSQ

*Le président de la CSQ, Éric Gingras, sera sur place et demeurera disponible pour des entrevues QUAND : Jeudi 19 mars, en soirée, à compter de 19 h 30

Vendredi 20 mars 2026 OÙ : Hôtel Hilton Québec

1100, boulevard René-Lévesque Est, Québec

Le Forum national sur l'intelligence artificielle de la CSQ est organisé en collaboration avec le Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT) et IVADO.

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 225 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

X : CSQ_Centrale

SOURCE Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements : Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770, Courriel : [email protected]