Les médias sont invités à assister au Sommet national sur l'intelligence artificielle et la culture à Banff, du 15 au 17 mars.

BANFF, AB, le 11 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, et l'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique, tiendront le Sommet national sur l'intelligence artificielle et la culture à Banff, du 15 au 17 mars.

Les journalistes sont invités à être présents et à observer toutes les rencontres et les présentations durant le Sommet.

Présenté en collaboration avec le Banff Centre for Arts and Creativity, le Sommet réunira des leaders des secteurs de la culture, du gouvernement, de la technologie, du milieu universitaire et de la société civile qui, ensemble, définiront une vision commune pour l'avenir de la culture à l'ère de l'intelligence artificielle. Chacun des trois volets thématiques - Bâtir, Protéger et Renforcer - débutera par des allocutions de dirigeants, suivies de tables rondes avec des experts qui exploreront des applications pratiques et des enjeux concrets. Des sessions de réflexion interactives permettront aux participants de partager leurs idées, de contribuer à l'élaboration de solutions concrètes et de participer à un dialogue intersectoriel. Une présentation sur l'intelligence artificielle mettra en lumière des outils pratiques au service du secteur culturel. Le programme comprendra également des occasions de réseautage formelles et informelles afin d'encourager les échanges et les partenariats.

Les journalistes pourront prendre des photos et enregistrer des vidéos durant les activités suivantes :

Allocutions d'ouverture des ministres Miller et Solomon, le 16 mars à 9 h 50

Discussion informelle avec les ministres Miller et Solomon, le 17 mars à 16 h

Point de presse des ministres Miller et Solomon, le 17 mars à 17 h 30 (possibilité de participation virtuelle)

Les journalistes qui souhaitent assister au Sommet sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 17 h, le vendredi 13 mars. En ce qui concerne le point de presse seulement, les journalistes ont jusqu'au 16 mars pour s'inscrire. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]; Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]