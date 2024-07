/R E P R I S E -- Avis aux médias - Inauguration de l'exposition permanente MONTRÉAL du MEM - Centre des mémoires montréalaises/

MONTRÉAL, le 15 juill. 2024 /CNW/ - La responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif, Ericka Alneus, invite les représentantes et les représentants des médias à l'inauguration de l'exposition permanente MONTRÉAL du MEM - Centre des mémoires montréalaises, situé en plein cœur du Quartier des spectacles, à l'angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine.

Date : Le mardi 16 juillet 2024



Heures : Visite médias : 10 h





Vernissage : 18 h



Lieu : MEM - Centre des mémoires montréalaises





1 210, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Les journalistes qui souhaitent participer à la visite médias et à la soirée inaugurale doivent confirmer leur présence à l'adresse : [email protected].

