/R E P R I S E -- Avis aux médias: Importante annonce en matière de logement/ English

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

19 sept, 2025, 07:00 ET

SASKATOON, SK, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une importante annonce en matière de logement en présence de l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État pour le Développement rural et député de Desnethé--Missinippi--Rivière Churchill.

Date:

Vendredi 19 septembre 2025

Time:

11 h (HNC)

Lieu :

Round Prairie Elders' Lodge
412, avenue P sud
Saskatoon (SK) S7M 2W6

Contacts: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

