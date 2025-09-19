SASKATOON, SK, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une importante annonce en matière de logement en présence de l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État pour le Développement rural et député de Desnethé--Missinippi--Rivière Churchill.

Date: Vendredi 19 septembre 2025 Time: 11 h (HNC) Lieu : Round Prairie Elders' Lodge

412, avenue P sud

Saskatoon (SK) S7M 2W6

Contacts: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]