/R E P R I S E --Avis aux médias - Grève de deux jours à la Société des traversiers du Québec/

QUÉBEC, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de leurs deux journées de grève des 12 et 13 décembre, les membres du Syndicat des employés de la Société des Traversiers Québec-Lévis (CSN), du Syndicat des employés de la Traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout (CSN) et du Syndicat des employées et employés de la STQ de Matane-Baie-Comeau-Godbout (CSN) manifesteront à la gare fluviale de Québec de la traverse Québec-Lévis.

Présences : Patrick Saint-Laurent, porte-parole des trois syndicats ;

Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CCQCA-CSN) ;

Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) ;

Pauline Bélanger, présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent (CCBSL-CSN).



Quoi : Manifestation Date : jeudi 12 décembre 2024 Heure : Midi



Adresse : Gare fluviale de Québec de la traverse Québec-Lévis

10, rue des Traversiers

Québec, QC

G1K 8L8

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour renseignements : Martin Petit, [email protected], 514 894-1326