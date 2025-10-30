/R E P R I S E -- Avis aux médias - Forum des partenaires du marché du travail - La ministre de l'Emploi, Pascale Déry, dévoile ses priorités en matière de main-d'œuvre et de productivité des entreprises/

MONTRÉAL, le 29 oct. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière, Pascale Déry, invite les représentants des médias à assister à son discours d'ouverture dans le cadre du Forum des partenaires du marché du travail de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT).

Une prise d'images précédera cette allocution.

Date : Jeudi 30 octobre 2025







Heure : 8 h (prise d'images à l'arrivée de la ministre) 8 h 30 (discours de la ministre)







Lieu : Brossard (Le lieu vous sera précisé au moment de votre inscription.)



L'événement réunira plus de 750 partenaires de la CPMT représentatifs des milieux patronal, entrepreneurial, syndical et communautaire ou actifs dans le secteur de l'employabilité ou dans le milieu de l'enseignement.

