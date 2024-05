BLAINVILLE, QC, le 8 mai 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter qu'il y aura une visite du site du radar météorologique situé à Blainville, au Québec, l'une des 32 nouvelles stations de radars à la fine pointe de la technologie au Canada. L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, tiendra un point de presse après la visite.

Des porte-parole du Ministère seront disponibles pour répondre aux questions et accorder des entrevues. Les représentants des médias auront également la possibilité de filmer des séquences vidéo (rouleau B) lors de la visite du site.

Activité : Visite du site et point de presse Date : Le vendredi 10 mai 2024 Heure : 11 h 30 (HAE) Lieu : Blainville (Québec)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire à l'avance auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada et de confirmer le nombre de participants. Une décharge de responsabilité devra être signée afin de participer à la visite.

Le lieu où se tiendra le point de presse sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités qui se seront inscrits auprès de l'équipe des Relations avec les médias. Comme le radar est situé dans une zone à accès limité, le Ministère assurera le transport jusqu'au site. Les représentants des médias qui ont besoin d'un véhicule pour transporter de gros équipements devront se voir accorder à l'avance l'accès au site et seront escortés une fois sur place.

IMPORTANT

Bien que la majeure partie des éléments présentés lors de la visite seront visibles depuis la terre ferme, les représentants des médias qui veulent accéder au radar devront porter des chaussures adéquates pour gravir les 10 paliers de l'escalier ouvert en métal, ainsi que l'échelle menant au dôme. La visite pourrait être reportée en cas de mauvais temps le jour de l'activité.

Personnes-ressources: Kaitlin Power, Attachée de presse principale et conseillère en communication, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais)