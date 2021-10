/R E P R I S E -- Avis aux médias - Élections générales municipales 2021 : diffusion des résultats/

QUÉBEC, le 13 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) souhaite informer les représentantes et les représentants des médias de la façon dont il rendra accessibles les données reçues des présidentes et des présidents d'élection des municipalités à trois moments distincts : lors de la période des mises en candidature, à la fin de cette dernière et le jour du scrutin.

Notons que le 7 novembre, jour du scrutin, la transmission des résultats au MAMH pourra avoir lieu seulement lorsque le décompte de tous les bulletins de vote sera terminé pour un poste en élection. Les résultats pour les 18 préfètes et préfets élus au suffrage universel seront également disponibles. Soulignons que les données publiées pourront être corrigées sans préavis par les présidentes ou les présidents d'élection.

L'ensemble de la population est invité à consulter la section municipale du site Web d'Élections Québec pour trouver de l'information sur les candidates et les candidats ainsi que sur les personnes élues dans leur municipalité.

EN BREF

Candidatures féminines

Site Web https://jemepresente.gouv.qc.ca/candidatures-resultats-et-statistiques/

Proportion de candidatures féminines selon le type de poste ou par région.



À partir du 20 septembre 2021, mises à jour prévues une fois par jour du lundi au vendredi.

Candidatures et personnes élues sans opposition

Site Web jemepresente.gouv.qc.ca

Nombre de postes vacants; portrait des personnes candidates et élues sans opposition selon le sexe, le groupe d'âge, le type de poste ou l'expérience de la fonction (personne nouvelle ou sortante).



Le 1er octobre, en fin de journée (données croisées préliminaires mises à jour à quelques reprises pendant la soirée - une mention sera faite sur la page lorsqu'elles seront définitives). Des faits saillants sur les données définitives seront présentés dans les semaines suivantes.

Portail donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/resultats-des-elections-municipales-generales

Données sur les personnes candidates et élues sans opposition, postes vacants.



Le 1er octobre 2021, en fin de journée (ensemble des données brutes préliminaires mises à jour à quelques reprises pendant la soirée - une mention sera faite sur la page lorsqu'elles seront définitives).

Résultats des personnes élues

Site Web jemepresente.gouv.qc.ca

Portrait des personnes élues selon le type de poste, le sexe, l'expérience de la fonction ou le groupe d'âge. Taux de participation national et par région.



Le 7 novembre 2021, après 20 h (données croisées préliminaires mises à jour à quelques reprises pendant la soirée - une mention sera faite sur la page lorsqu'elles seront définitives). Des faits saillants sur les données définitives seront présentés dans les semaines suivantes.

Portail Données Québec

Données sur les personnes élues selon le type de poste, le sexe ou l'expérience de la fonction.



Le 7 novembre 2021, après 20 h (ensemble des données brutes préliminaires mises à jour à quelques reprises pendant la soirée - une mention sera faite sur la page lorsqu'elles seront définitives).

N.B. Un document explicatif permettant d'utiliser les statistiques diffusées, notamment le taux de participation, sera aussi disponible sur le site jemepresente.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746

Liens connexes

https://www.mamh.gouv.qc.ca/