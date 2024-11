/R E P R I S E -- Avis aux médias - Disponibilité médiatique de membres du comité exécutif de la Ville de Montréal/

MONTRÉAL, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Le président du comité exécutif et responsable des finances, du développement économique et de l'enseignement supérieur, Luc Rabouin, le vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques, Benoit Dorais, et la responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au comité exécutif, Émilie Thuillier, seront disponibles pour répondre aux questions des représentantes et des représentants des médias.

Les élu-es reviendront sur les présentations publiques effectuées lors de la séance du comité exécutif concernant le maintien des actifs de la Ville ainsi que la nouvelle norme de délivrance des permis de construction résidentielle.

Date : Le mercredi 13 novembre 2024



Heure : 9 h - Séance du comité exécutif

12 h 30 - Disponibilité médiatique

Le lieu où se tiendra la mêlée de presse sera confirmé seulement aux journalistes accrédités qui auront confirmé leur présence auprès de [email protected].

