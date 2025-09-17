/R E P R I S E -- Avis aux médias - Dévoilement du nom du nouveau pont de l'île Bizard en hommage à une personnalité sportive ayant marqué le Québec/

MONTRÉAL, le 16 sept. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, invite les représentantes et représentants des médias à un point de presse pour dévoiler le toponyme du nouveau pont reliant l'île de Montréal à l'île Bizard, qui portera désormais le nom d'une personnalité sportive ayant marqué le Québec.

Des proches et des membres de la famille de cette personne ainsi que des personnalités du monde du sport assisteront à l'événement.

La vice-présidente du comité exécutif et élue responsable des sports et loisirs, d'Espace pour la vie, du parc Jean-Drapeau, de la langue française et de l'Est de Montréal, Caroline Bourgeois, ainsi que l'élue responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne, Ericka Alneus, seront également sur place.

Date : Le mercredi 17 septembre 2025



Heure : 13 h

Le lieu où se tiendra l'événement sera confirmé seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

