/R E P R I S E -- Avis aux médias - Des représentants du gouvernement du Canada tiendront un point de presse pour faire un survol de la météo attendue cet été/

GATINEAU, QC, le 4 juin 2026 /CNW/ - Des représentants d'Environnement et Changement climatique Canada et de Santé Canada tiendront un point de presse et répondront aux questions au sujet de la météo attendue cet été au Canada.

Activité : Point de presse (bilingue) Date : Le vendredi 5 juin 2026 Heure : 13 h (HAE) Lieu : Sur Zoom

Pour assister au point de presse, rendez-vous sur Zoom.

Une fois sur Zoom, les journalistes désirant poser une question doivent changer leur pseudonyme pour inscrire leur nom complet et le média qu'ils représentent. Les journalistes ayant omis de le faire ne pourront pas poser leur question.

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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]