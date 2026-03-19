GATINEAU, QC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à assister à une séance d'information technique, pendant laquelle des fonctionnaires du gouvernement du Canada donneront un aperçu du Programme de modernisation du versement des prestations et du système Cúram et répondront à des questions.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le jeudi 19 mars 2026



Heure : 11h (HAE)



Lieu : Via Zoom

Notes pour les médias :

Les médias qui souhaitent assister à la séance d'information technique doivent communiquer avec le Bureau des relations avec les médias d'Emploi et Développement social Canada par courriel, à [email protected], au plus tard le mercredi 18 mars à 17 h HAE, pour confirmer leur présence. Après s'être inscrits en indiquant leur nom et celui de leur bureau de presse, les représentants des médias recevront des renseignements sur la façon de participer.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Aissa Diop, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]