/R E P R I S E --Avis aux médias - Crise du logement - Point de presse concernant la protection du parc locatif/

MONTRÉAL, le 29 janv. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques, Benoit Dorais, convient les membres des médias à un point de presse concernant l'annonce d'une mesure supplémentaire pour protéger le parc locatif et lutter la crise du logement.

Date : Le jeudi 30 janvier 2025



Heure : 10 h 30 - Breffage technique

11 h - Conférence de presse

Le lieu où se tiendra la conférence de presse sera confirmé seulement aux journalistes accrédités

