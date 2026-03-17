/R E P R I S E -- Avis aux médias - convocation de presse : Des centaines d'organisations québécoises rejettent le projet de constitution du ministre Jolin-Barrette/

Nouvelles fournies par

CSN - Confédération des syndicats nationaux

17 mars, 2026, 07:00 ET

QUÉBEC, le 13 mars 2026 /CNW/ -

Objet :

Les porte-parole d'organisations syndicales et communautaires rendront publique une déclaration demandant le retrait complet du PL1, Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec


Quand :

mardi 17 mars à 10h


Où :

Salon Jacques-L'Archevêque de la Tribune de la presse du Parlement de Québec, Édifice André-Laurendeau, 1050, rue des Parlementaires, 1er étage


Diffusion sur Zoom : https://us02web.zoom.us/j/84278481108

Prendront la parole :

 

Caroline Senneville, Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Olivier Carrière, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
Vé Mikaelian, Fédération des femmes du Québec (FFQ)
Tristan Ouimet-Savard, Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA)
Paul-Étienne Rainville, Ligue des droits et libertés (LDL)

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Contacts, pour plus d'information : Noémi Desrochers, coordonnatrice du Service des communications, CSN, [email protected] / cell 514 216-1825 ; David Francke-Robitaille, conseiller - Service des communications, FTQ, [email protected] / cell 514 961-4489 ; Claude Rioux, responsable des communications, LDL, [email protected] / cell 514-715-7727

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CSN - Confédération des syndicats nationaux

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1 600 syndicats, elle défend près de 325 000 travailleuses et travailleurs réunis dans huit fédérations ainsi que dans treize conseils centraux régionaux, principalement sur le...