/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Contrôle routier - Point de presse du Parti Québécois/

Aile parlementaire du Parti Québécois

26 sept, 2025, 07:00 ET

QUÉBEC, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Transports et de Mobilité durable, Joël Arseneau, tiendra un point de presse, le vendredi 26 septembre 2025 à 9h30.

Sujet : L'absence d'interception de contrôle routier depuis le 6 mars 2025

  Voici la liste des personnes qui prendront la parole :

  • David Gauthier, vice-président aux relations de travail et la discipline de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec
  • Nathalie Rainville, conseillère syndicale, Alliance de la fonction publique du Canada

AIDE-MÉMOIRE

DATE : 

Le 26 septembre 2025

HEURE :

9h30

LIEU :

Hall principal

Hôtel du Parlement

Québec

