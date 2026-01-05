/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse : La CSQ en 2026/

MONTRÉAL, le 2 janv. 2026 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) convie les représentantes et les représentants des médias à sa traditionnelle conférence de presse de début d'année, le mardi 6 janvier, à 10 h.

À cette occasion, le président de la CSQ, Éric Gingras, fera un bilan des derniers mois, riches en actualités au sujet des organisations syndicales et de l'éducation au Québec. Il brossera également un portrait des priorités de l'organisation et des enjeux à venir pour l'année 2026.

Éric Gingras sera également disponible pour des entrevues individuelles.

Aide-mémoire

QUOI : Point de presse de début d'année de la CSQ QUI : Éric Gingras, président de la CSQ QUAND : Le mardi 6 janvier 2026 à 10 h OÙ : Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Salle Mont-Royal

3535, rue Saint‐Denis, Montréal (Québec) H2X 3P1

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 225 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

