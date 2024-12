/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Conférence de presse et manifestation dans le cadre du 18 décembre Journée internationale des migrants/

MONTRÉAL, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Appel à une « Journée sans migrants : Parce que rien ne bouge sans nous ». Lors de cette des Journée internationale migrants, le 18 décembre, les travailleurs et travailleuses migrant.e.s, avec le soutien du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants et de leurs alliés partout au Québec et au Canada, appellent à une « Journée sans migrant.e.s ». Cette journée d'action vise à souligner l'importance des travailleurs et travailleuses migrant.e.s dans le fonctionnement de notre société et à exiger égalité et justice en cette Journée internationale des migrants. Malgré la promesse du gouvernement fédéral d'un programme complet de régularisation, les gouvernements fédéral et provincial ont adopté de nouvelles mesures qui pénalisent les travailleurs et travailleuses temporaires, les étudiant.e.s internationaux.ales et les demandeurs et demandeuses d'asile. Ces politiques aggravent leur vulnérabilité, les obligeant à vivre et à travailler sans statut ni droits.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Conférence de presse et rassemblement pour marquer la Journée internationale des migrants à Montréal et partout au Québec Date : 18 décembre 2024 Heure : 10 heures : Conférence de presse au Complexe Guy-Favreau

200, boul. René-Lévesque Ouest

16 heures : Grand rassemblement devant la station de métro Parc Qui : Balwinder Singh, travailleur d'entrepôt et demandeur d'asile, Centre des travailleurs et travailleuses immigrants; Claire Launay, présidente, Le Québec c'est nous aussi; Denis Bolduc, secrétaire général, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), représentant la Campagne québécoise pour la régularisation et la justice migrante; Octavio Zambrano, travailleur étranger temporaire, Centre des travailleurs et travailleuses immigrants; Mamadou Konaté, demandeur d'asile débouté et un travailleur essentiel pendant la pandémie de COVID-19, reconnu pour son rôle durant cette période; Edoa Julia, membre du comité femmes CTTI. Les personnes sans statut subissent de l'injustice etn'ont aucune protection, nous sommes tous essentiels et nous voulons une stabilité.

Nous appelons les travailleurs et travailleuses migrant.e.s et leurs alliées à participer aux actions organisées dans tout le Québec, à partager leurs histoires avec des photos, à prendre un congé de maladie et à suspendre les envois de fonds pour montrer au gouvernement que les migrant.e.s ne sont pas responsables des problèmes sociétaux, mais méritent respect et dignité.

Nos revendications, à appliquer immédiatement le 18 décembre 2024, par les gouvernements fédéral et provincial :

Mettre fin aux nouvelles mesures d'immigration pour les personnes déjà présentes au pays et garantir leur accès à la résidence permanente.

Mettre en place un programme de régularisation complet et inclusif et suspendre immédiatement toutes les expulsions et détentions.

Abolir les permis de travail fermés et accorder la résidence permanente à tous les travailleurs et travailleuses temporaires.

Soutenir l'apprentissage du français avec des ressources et une assistance véritables.

Visitez le http://www.iwc-cti.ca ou envoyez un courriel à [email protected].

SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : Mostafa Henaway, Centre des travailleurs et travailleuses immigrants, Cellulaire, 514-659-0106