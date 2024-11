/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse en vue de la mise à jour économique du Québec/

Cinq regroupements nationaux demandent au gouvernement d'assumer ses responsabilités face aux crises qui s'aggravent

QUÉBEC, le 8 nov. 2024 /CNW/ - La Table nationale des Corporations de développement communautaire, le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec, le FRAPRU, le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec et le Collectif pour un Québec sans pauvreté invitent les représentant-es des médias à une conférence de presse le lundi 11 novembre 2024 à Québec.

Il y sera question des différentes crises qui continuent de s'aggraver au Québec en matière d'itinérance, d'insécurité alimentaire, de logement, et qui continueront de le faire tant et aussi longtemps que le gouvernement refusera d'assumer ses responsabilités et de s'attaquer résolument à la pauvreté. Il y sera aussi question des engagements financiers que le ministre des Finances devrait prendre dès la mise à jour économique du 21 novembre pour espérer inverser la tendance.

AIDE-MÉMOIRE

Conférence de presse

Le lundi 11 novembre à 10 h

À la Maison de la coopération (155, boulevard Charest Est, salle 1, Québec)

PERSONNES QUI PRENDRONT LA PAROLE :

Marie-Line Audet , Table nationale des Corporations de développement communautaire

, Table nationale des Corporations de développement communautaire Boromir Vallée Dore, Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec

Véronique Laflamme, FRAPRU

Audrey Gosselin Pellerin , Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec

, Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec Serge Petitclerc , Collectif pour un Québec sans pauvreté

SOURCE Collectif pour un Québec sans pauvreté

Pour information : Patrice Lemieux Breton : [email protected] / 418 930-5969