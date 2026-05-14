/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - CONFÉRENCE DE PRESSE DU CPQ ET 18 ASSOCIATIONS SECTORIELLES POUR UNE ACTION URGENTE EN IMMIGRATION ÉCONOMIQUE/

MONTRÉAL, le 12 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse du Conseil du patronat du Québec (CPQ) pour demander aux gouvernements provincial et fédéral une action urgente pour éviter la perte de milliers de travailleurs étrangers temporaires déjà intégrés au marché du travail québécois.

Mme Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du CPQ, sera accompagnée par près d'une vingtaine d'associations sectorielles et de partenaires économiques, issus notamment des secteurs du commerce de détail, de la restauration, du tourisme et de l'hôtellerie, de la construction, du manufacturier, du camionnage, de l'alimentation, de l'agriculture et du développement urbain.

Une mêlée de presse suivra la conférence de presse.

Date : Jeudi le 14 mai 2026

Heure : 8h15 à 9h30 (incluant la conférence de presse et la mêlée de presse)

Lieu : Atrium de la Maison Alcan, 1188 Rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec, H3A 1H6

Les représentant(e)s des médias qui souhaitent être présent(e)s doivent confirmer leur présence à l'adresse courriel suivante : [email protected]

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Anne-Sophie DesRoches, Conseillère principale, Affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (514) 238-1825