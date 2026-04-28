/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant les soins et services de santé offerts dans la région de Chaudière-Appalaches/

QUÉBEC, le 27 avril 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, accompagnée du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable de la Stratégie maritime et député de Lévis, Bernard Drainville et de Denis Dubois, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, procédera à une annonce concernant les soins et services de santé offerts dans la région de Chaudière-Appalaches.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le mardi 28 avril 2026 HEURE : 10 h LIEU : Lévis*

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel

aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Pour renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 514 554-4170