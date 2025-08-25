/R E P R I S E --Avis aux médias - Conférence de presse concernant les services en santé mentale jeunesse dans la région de l'Ouest-de-l 'Île-de-Montréal/

25 août, 2025, 07:00 ET

MONTRÉAL, le 22 août 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, procédera à une annonce concernant les services en santé mentale jeunesse dans la région de l'Ouest-de-l 'Île-de-Montréal.

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

Le lundi 25 août 2025


13 h 00


Montréal*

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

Pour renseignements : Marie Barrette, Conseillère spéciale, Cabinet du ministre des Services sociaux, 418-930-1947

