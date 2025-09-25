/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant les services de réaffiliation en itinérance et santé mentale de la région de l'Outaouais/

GATINEAU, QC , le 24 sept. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre responsable des Services sociaux et de la région de la Montérégie, Lionel Carmant, accompagné de la députée de Hull, Suzanne Tremblay, procédera à une annonce concernant les services offerts en réaffiliation en itinérance et santé mentale dans la région de l'Outaouais.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected] . Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le jeudi 25 septembre 2025



HEURE : 09 h 00



LIEU : Gatineau*

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

Pour renseignements : : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Services sociaux, 418-208-2584