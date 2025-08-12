/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant les services d'hébergement pour les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme dans la région de la Gaspésie/

GASPÉ, QC, le 11 août 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, procédera à une annonce concernant les services d'hébergement pour les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme dans la région de la Gaspésie.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le mardi 12 août 2025



HEURE : 13 h 30



LIEU : Gaspé*

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

