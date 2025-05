/R E P R I S E -- Avis aux médias - Cérémonie de citoyenneté d'honneur : M. Rodger Brulotte signe le Livre d'or de Montréal/

MONTRÉAL, le 20 mai 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, sera l'hôtesse d'une cérémonie de citoyenneté d'honneur en hommage à M. Rodger Brulotte, figure emblématique du sport et de la radiodiffusion au Québec. Pour l'occasion, M. Brulotte sera invité à signer le Livre d'or de la Ville de Montréal.

Cette distinction souligne son parcours exceptionnel et son apport remarquable à la culture sportive québécoise. Par sa passion, son engagement et sa voix unique, M. Brulotte a su marquer des générations d'amateurs de baseball et contribuer au rayonnement de Montréal sur la scène sportive nationale et internationale.

Date : Mercredi 21 mai 2025



Heure : 16 h

Les médias accrédités pourront prendre des images lors de l'événement.

