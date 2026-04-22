/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Breffage technique - Dossier santé numérique/

MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - Dans le cadre du déploiement progressif du Dossier santé numérique (DSN), Santé Québec convie les représentant.e.s des médias à un breffage technique, suivi d'une période de questions, visant à présenter le projet, son approche de mise en œuvre et à répondre aux questions, tant sur les aspects technologiques que cliniques.

Ce breffage offrira un espace d'échange afin de permettre une meilleure compréhension des objectifs du DSN, sa portée et rassurer la population quant à la continuité des soins et services à la population desservies par le CIUSSS du Nord‑de‑l'Île‑de‑Montréal (NIM) et le CIUSSS de la Mauricie-Centre-du-Québec (MCQ).

Détails du breffage technique :

Date : mercredi, 22 avril 2026

mercredi, 22 avril 2026 Heure : 13 h 00

13 h 00 Durée : 1 h (maximum)

1 h (maximum) Format : Virtuel (Microsoft Teams)

Le breffage débutera par une présentation du DSN et de son déploiement progressif par Erika Bially, vice-présidente - Technologies de l'information, Santé Québec.

Adélaïde De Melo, présidente-directrice générale du CIUSSS du NIM et Natalie Petitclerc, présidente‑directrice générale du CIUSSS MCQ, suivra sur le volet clinique du projet.

Le breffage se conclura par une période de questions.

Confirmation de présence

Merci de confirmer votre participation à l'adresse suivante : [email protected]

Un lien Teams sera envoyé aux représentants des médias par la suite.

SOURCE Santé Québec