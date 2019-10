/R E P R I S E -- Avis aux médias - Bitume Québec anticipe un risque majeur de dégradation inquiétante des routes du Québec au cours de l'hiver 2019-2020/

MONTRÉAL, le 10 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Craignant une dégradation nettement accentuée des routes au cours de l'hiver qui vient, et une surmultiplication printanière des nids-de-poule, Bitume Québec qui représente tous les acteurs de l'industrie du pavage et de l'entretien des routes, convoque les médias à une importance conférence de presse qui fera le point sur les tenants et aboutissants de cette crise larvée.

Bitume Québec, dans cette perspective de crise, au printemps 2020, présentera cependant une série de solutions alternatives visant à contrer ce qui pourrait s'avérer être un scénario catastrophe.

DATE : le vendredi 11 octobre 2019 HEURE : 10 h 00 LIEU : Hôtel Gouverneur Place Dupuis

1415, rue St-Hubert, Montréal (QC) - H2L 3Y9

Salon Gouverneur 3 (rez-de-chaussée)



OBJET : UNE CRISE MAJEURE À PRÉVOIR DANS L'INDUSTRIE DES ROUTES AU QUÉBEC

SOURCE Bitume Québec

Renseignements: Source : Martin Pelletier, Président; Contact : Alexandre Dumas, vice-président - Communication corporative, Le Cabinet de relations publiques NATIONAL, 514 843-1901 (ligne directe) / 514 896-4636 (cellulaire), adumas@national.ca

Related Links

http://www.bitumequebec.ca/