/ R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Bilan et perspectives 2023-2024 - Conférence de presse de la présidente et du secrétaire général de la FTQ/

MONTRÉAL, le 8 janv. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle Magali Picard et Denis Bolduc, respectivement présidente et secrétaire général de la FTQ, feront le bilan de l'année 2023, ainsi que le point sur les principaux enjeux qui mobiliseront la centrale syndicale en 2024. Au Québec, la FTQ s'inquiète particulièrement pour l'avenir du dialogue social avec le gouvernement de la CAQ qui semble avoir perdu le sens des réalités avec la population et de la montée de la droite au fédéral.

Vie chère (accès au logement, hausse du prix du panier d'épicerie, soins de base), salaire minimum, sous-investissements dans les services publics, réforme de la santé, exploitation des travailleuses et travailleurs étrangers temporaires, États généraux sur le syndicalisme : la liste des défis qui attendent la FTQ est longue. Au fédéral, la mise en place d'un véritable régime d'assurance médicaments public et universel et l'adoption d'une loi anti-briseurs de grève devront être livrées. Enfin, la FTQ s'inquiète d'un retour à l'austérité qui a tant fait mal à la population du Québec.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Conférence de presse : bilan et perspectives 2023-2024 Date : Mardi 9 janvier 2024 Heure : 10 h 00 Où : Édifice Fernand-Daoust, salle Provost-Lamoureux (14e étage)

365, boul. Crémazie Est, Montréal (Québec) H2M 2W3 Qui : Magali Picard, présidente de la FTQ, et Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ

