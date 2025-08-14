MONTRÉAL, le 24 juill. 2025 /CNW/ - VIA HFR - VIA TGF Inc. (Alto) tiendra son assemblée publique annuelle (APA) le jeudi 28 août 2025 à 10 h 45 HAE. L'APA aura lieu en ligne et le public est invité à assister à la webdiffusion en direct.

La réunion sera animée par Martin Imbleau, président-directeur général d'Alto; J. Robert S. Prichard, président du conseil d'administration d'Alto; et Marie-José Nadeau, vice-présidente du conseil d'administration d'Alto. L'APA donnera l'occasion aux participants de prendre connaissance du mandat d'Alto et de ses principales réalisations au cours de l'exercice financier qui s'est terminé le 31 mars 2025.

Détails de l'événement

Date : jeudi 28 août 2025

Présentateurs : Martin Imbleau, président-directeur général, Alto; J. Robert S. Prichard, président, conseil d'administration d'Alto; Marie-José Nadeau, vice-présidente, conseil d'administration d'Alto

Heure : 10 h 45 HAE

Cliquez ici pour vous inscrire et regarder la webdiffusion en direct.

Nous invitons les membres du public et les médias à soumettre leurs questions ou leurs commentaires à l'avance par l'entremise du secrétariat corporatif à [email protected] au plus tard le 21 août à 23 h 59 HAE, ou à soumettre leurs demandes de renseignements au moyen de la fonction de clavardage lors de la webdiffusion en direct du 28 août.

Le rapport annuel 2024-2025 d'Alto sera affiché dans la section « Alto et vous - Transparence et confiance » de son site Web après son dépôt devant les deux chambres du Parlement à l'automne 2025.

À propos d'Alto

Alto est une société d'État consacrée à la construction du plus grand projet d'infrastructure dans l'histoire récente du Canada - le tout premier réseau de trains fiable, fréquent et à grande vitesse du pays. Avec des stations à Québec, Trois-Rivières, Laval, Montréal, Ottawa, Peterborough et Toronto, ce projet connectera des millions de Canadiennes et de Canadiens qui vivent actuellement dans le corridor le plus peuplé au pays. Alto rapprochera les vies et les villes, générant ainsi d'importantes retombées socioéconomiques pour les générations à venir. Pour en apprendre plus sur ce projet transformateur, visitez altotrain.ca.

SOURCE Alto

Pour toute demande média, veuillez communiquer avec : [email protected], 1-514-819-4172