QUÉBECOR INC. ANNONCE SES RÉSULTATS CONSOLIDÉS POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE 2026

MONTRÉAL, le 6 août 2026 /CNW/ -- Québecor inc. (« Québecor » ou la « Société ») communique aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le deuxième trimestre 2026.

Faits saillants du deuxième trimestre 2026

Québecor a enregistré au deuxième trimestre 2026 des flux de trésorerie libres 1 de 418,7 M$, en hausse de 43,8 M$ (11,7 %), des revenus de 1,44 G$, en hausse de 59,8 M$ (4,3 %), et un BAIIA ajusté 2 de 627,4 M$, en hausse de 22,3 M$ (3,7 %) par rapport au même trimestre 2025, ou en hausse de 61,8 M$ (9,8 %) en excluant l'impact défavorable de 39,5 M$ lié à la charge de rémunération à base d'actions.

de 418,7 M$, en hausse de 43,8 M$ (11,7 %), des revenus de 1,44 G$, en hausse de 59,8 M$ (4,3 %), et un BAIIA ajusté de 627,4 M$, en hausse de 22,3 M$ (3,7 %) par rapport au même trimestre 2025, ou en hausse de 61,8 M$ (9,8 %) en excluant l'impact défavorable de 39,5 M$ lié à la charge de rémunération à base d'actions. Le secteur Télécommunications a affiché pour sa part des hausses de 32,2 M$ (5,3 %) de son BAIIA ajusté, de 14,2 M$ (3,1 %) de ses flux de trésorerie d'exploitation ajustés 3 , et de 47,8 M$ (4,0 %) de ses revenus, dont une progression de 40,2 M$ (9,2 %) de ses revenus de services de téléphone mobile et de 9,6 M$ (3,1 %) de ses revenus de services d'accès Internet. De plus, le revenu mensuel moyen mobile par unité (« RMPU mobile ») 4 a augmenté de 2,5 %, une hausse pour un troisième trimestre consécutif.

, et de 47,8 M$ (4,0 %) de ses revenus, dont une progression de 40,2 M$ (9,2 %) de ses revenus de services de téléphone mobile et de 9,6 M$ (3,1 %) de ses revenus de services d'accès Internet. De plus, le revenu mensuel moyen mobile par unité (« RMPU mobile ») a augmenté de 2,5 %, une hausse pour un troisième trimestre consécutif. Augmentation nette de 53 200 lignes (1,2 %) en téléphonie mobile.

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Québecor de 270,9 M$ (1,21 $ par action de base), en hausse de 53,2 M$ (0,26 $ par action de base) ou 24,4 %.

Bénéfice net ajusté 5 de 241,3 M$ (1,07 $ par action de base), en hausse de 14,5 M$ (0,08 $ par action de base) ou 6,4 %.

de 241,3 M$ (1,07 $ par action de base), en hausse de 14,5 M$ (0,08 $ par action de base) ou 6,4 %. Ratio d'endettement net consolidé 6 stable à 2,87x, encore et toujours le plus bas parmi les principales entreprises de l'industrie des télécommunications au Canada.

stable à 2,87x, encore et toujours le plus bas parmi les principales entreprises de l'industrie des télécommunications au Canada. Hausse de 12,5 % du dividende trimestriel versé sur les actions de catégorie A (droits de vote multiples) (« actions catégorie A ») et sur les actions subalternes de catégorie B (comportant droit de vote) (« actions catégorie B ») de la Société, qui passe de 0,40 $ à 0,45 $.

Renouvellement du programme de rachat d'actions dans le cours normal des activités jusqu'au 14 août 2027.

Forte du succès obtenu chez Fizz depuis plusieurs années et pour appuyer le déploiement en cours d'une plateforme BSS (Business Support System) commune pour ses marques Vidéotron et Freedom Mobile (« Freedom »), Québecor a augmenté, le 21 avril 2026, à 70 % sa participation dans Etiya, dont le premier investissement de Québecor remonte à 2021. Établie en Turquie, cette entreprise mondiale de logiciels compte plus de 1 500 employés et figure parmi les chefs de file des plateformes de systèmes d'affaires BSS numériques alimentées par l'intelligence artificielle. Cette transaction renforcera également la capacité d'Etiya à mener des projets de transformation BSS d'envergure à l'échelle mondiale.

Le 23 juin 2026, Québecor a été nommée parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada, selon le palmarès dévoilé par Corporate Knights pour l'année 2026. En lui attribuant le 19 e rang, ce classement reconnaît la performance globale de Québecor en matière de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance, un engagement qui se décline notamment en gestes concrets pour le climat, l'économie circulaire et la production écoresponsable.

rang, ce classement reconnaît la performance globale de Québecor en matière de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance, un engagement qui se décline notamment en gestes concrets pour le climat, l'économie circulaire et la production écoresponsable. Au cours du deuxième trimestre 2026, Vidéotron Ltée (« Vidéotron ») a remboursé la totalité du solde de 500,0 M$ de la deuxième tranche de sa facilité de crédit à terme ainsi qu'un montant de 300,0 M$ sur la troisième tranche de 700,0 M$. Le 8 juillet 2026, Vidéotron a remboursé un montant supplémentaire de 100,0 M$ de sa facilité de crédit à terme.

_____________________________________ 1 Voir « Définitions - Flux de trésorerie libres ». 2 Voir « Définitions - BAIIA ajusté ». 3 Voir « Définitions - Flux de trésorerie d'exploitation ajustés ». 4 Voir « Définitions - Revenu mensuel moyen mobile par unité ». 5 Voir « Définitions - Bénéfice net ajusté ». 6 Voir « Définitions - Ratio d'endettement net consolidé ».

Déclaration de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor :

« Portée par la rigueur de son exécution opérationnelle et financière, Québecor a continué d'afficher d'excellents résultats au deuxième trimestre 2026, comme en témoignent les hausses de 11,7 % de ses flux de trésorerie libres, de 4,3 % de ses revenus et de 3,7 % de son BAIIA ajusté, ou de 9,8 % en excluant l'incidence de la charge de rémunération à base d'actions. Le secteur Télécommunications a de nouveau livré une solide performance au cours du trimestre, avec des hausses de 5,3 % de son BAIIA ajusté, ou de 7,0 % hors rémunération à base d'actions, de 9,2 % de ses revenus de service de téléphonie mobile, de 4,0 % de ses revenus totaux et de 3,1 % de ses flux de trésorerie d'exploitation ajustés.

La croissance de notre clientèle mobile s'est poursuivie au cours des douze derniers mois, avec l'ajout de 269 700 nouvelles lignes, ou 6,4 %, dont 53 200 lignes au deuxième trimestre. Cette croissance, combinée à une hausse de 0,86 $, ou 2,5 %, de notre RMPU mobile, illustre une fois de plus la force de notre offre et de notre positionnement concurrentiel, tout en démontrant notre capacité à accroître simultanément notre base d'abonnés, nos revenus et notre rentabilité.

Ces résultats probants reflètent les retombées concrètes de nos investissements stratégiques, de nos ententes de réseau avantageuses et de la robustesse de notre modèle de croissance. Au Québec et en Ontario, Vidéotron continue d'améliorer la qualité de ses réseaux ainsi que de ses services Internet et mobiles, notamment grâce à l'augmentation des vitesses offertes et au développement de solutions intégrées destinées tant aux particuliers qu'aux entreprises. Parallèlement, Freedom poursuit son expansion dans l'Ouest canadien, tandis que Fizz accélère son déploiement et devient le chef de file au Canada sur le marché numérique, un secteur en pleine croissance qui représente l'avenir des services de télécommunications.

Nous poursuivons également nos investissements dans les technologies qui façonneront les télécommunications de demain. Dans cette optique, Québecor a renforcé sa position stratégique en acquérant une participation majoritaire dans Etiya. Chef de file des plateformes de systèmes d'affaires BSS numériques alimentées par l'intelligence artificielle, Etiya contribuera à accélérer le déploiement d'une plateforme commune pour les marques Vidéotron, Freedom et Fizz, tout en se positionnant dans un marché porteur des projets de transformation BSS d'envergure à l'échelle mondiale.

Du côté du secteur Média, Groupe TVA inc. (« Groupe TVA ») a affiché un BAIIA ajusté de 23,3 M$, en hausse de 21,6 M$ par rapport au deuxième trimestre 2025. Cette performance s'explique notamment par les excellents résultats de la chaîne TVA Sports, portés par les séries éliminatoires de la LNH et le long parcours des Canadiens de Montréal, qui ont stimulé les revenus publicitaires et d'abonnement pour la chaîne et pour sa plateforme TVA Sports Direct. La chaîne a connu une progression importante de 3,0 parts de marché, portant sa part totale à 8,6 au deuxième trimestre. Les matchs des Canadiens ont rassemblé jusqu'à deux millions de téléspectateurs, représentant près de 50 parts de marché. Les mesures de rationalisation mises en œuvre depuis quelques années, ainsi que l'augmentation longtemps attendue des taux de redevances des chaînes spécialisées ont également contribué à améliorer la rentabilité de Groupe TVA.

Nos productions originales ont également continué de se démarquer lors du deuxième trimestre 2026. Indéfendable est demeurée la fiction la plus regardée au Québec, tandis que Révolution s'est imposée comme l'émission de divertissement la plus populaire du printemps. Grâce à la force de sa programmation, Groupe TVA a conservé son statut de chef de file au Québec avec 44,2 parts de marché.

Pour Québecor, performance et responsabilité vont de pair. À cet égard, nous sommes particulièrement fiers d'avoir obtenu le 19e rang du palmarès 2026 des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada, selon Corporate Knights. Cette reconnaissance reflète notre engagement de longue date envers une croissance durable, fondée sur des actions concrètes en matière de climat, d'économie circulaire et de production écoresponsable.

Sur la base de nos excellents résultats financiers, et considérant la distribution modeste de nos flux de trésorerie en dividendes, ainsi que dans la poursuite d'une stratégie d'allocation de capital saine et disciplinée, soit d'une part l'amélioration de nos ratios par la réduction continue de notre dette, et d'autre part le renouvellement et la continuation de notre programme de rachat d'actions, le conseil d'administration de Québecor a approuvé une augmentation de 12,5 % du dividende trimestriel versé sur les actions catégorie A et B de la Société, qui passe de 0,40 $ à 0,45 $.

S'appuyant sur le bilan le plus solide de notre industrie, Québecor est plus que jamais en position de force pour poursuivre activement son expansion à l'échelle canadienne. Nous continuerons d'exécuter notre stratégie avec discipline, d'investir dans les technologies qui soutiendront notre croissance, de saisir les occasions les plus prometteuses et d'allouer notre capital avec rigueur afin de créer une valeur durable pour nos actionnaires, nos clients, nos employés et l'ensemble de nos parties prenantes. »

Mesures non normalisées selon les IFRS

La Société utilise des mesures non normalisées selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS »), telles que le BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté, les flux de trésorerie d'exploitation ajustés, les flux de trésorerie libres et le ratio d'endettement net consolidé ainsi que des indicateurs clés de rendement, dont l'UGR et le RMPU mobile. Les définitions des mesures non normalisées selon les IFRS et des indicateurs clés de rendement utilisés par la Société, dans ce communiqué, sont présentées dans la section « Définitions ».

Tableau financier

Tableau 1

Sommaire consolidé des résultats, des flux de trésorerie et du bilan

(en millions de dollars canadiens, sauf pour les montants relatifs aux données par action de base)



Trois mois terminés

les 30 juin

Six mois terminés

les 30 juin





2026

2025

2026

2025























Résultats



















Revenus :



















Télécommunications



1 234,6 $ 1 186,8 $ 2 451,5 $ 2 346,9 $ Média



184,8

174,4

341,3

339,0

Sports et divertissement



48,4

51,5

97,4

101,2

Intersectoriels



(27,6)

(32,3)

(54,8)

(63,6)







1 440,2

1 380,4

2 835,4

2 723,5

BAIIA ajusté (BAIIA ajusté négatif) :



















Télécommunications



641,7

609,5

1 261,3

1 190,9

Média



26,8

9,3

24,6

(9,3)

Sports et divertissement



3,1

4,7

4,9

8,2

Siège social



(44,2)

(18,4)

(86,8)

(35,1)







627,4

605,1

1 204,0

1 154,7

Amortissement



(217,4)

(213,8)

(426,8)

(429,1)

Frais financiers



(79,5)

(86,0)

(155,7)

(178,5)

Restructuration, dépréciation d'actifs et autres



(2,3)

(16,0)

(6,4)

(19,3)

Autres éléments



29,9

2,0

39,3

8,6

Impôts sur le bénéfice



(82,6)

(75,1)

(154,8)

(135,9)

Bénéfice net



275,5 $ 216,2 $ 499,6 $ 400,5 $





















Bénéfice net attribuable aux actionnaires



270,9 $ 217,7 $ 496,3 $ 408,4 $ Bénéfice net ajusté



241,3

226,8

460,8

411,9

Par action de base :



















Bénéfice net attribuable aux actionnaires



1,21

0,95

2,20

1,77

Bénéfice net ajusté



1,07

0,99

2,04

1,79



Tableau 1 (suite) Trois mois terminés

les 30 juin Six mois terminés

les 30 juin





2026

2025

2026

2025























Dépenses en immobilisations :



















Télécommunications



167,8 $ 149,8 $ 298,1 $ 292,0 $ Média



4,2

1,0

5,4

3,9

Sports et divertissement



1,7

1,5

3,0

2,7

Siège social



-

-

0,1

-







173,7

152,3

306,6

298,6

Flux de trésorerie :



















Flux de trésorerie d'exploitation ajustés :



















Télécommunications



473,9

459,7

963,2

898,9

Média



22,6

8,3

19,2

(13,2)

Sports et divertissement



1,4

3,2

1,9

5,5

Siège social



(44,2)

(18,4)

(86,9)

(35,1)







453,7

452,8

897,4

856,1

Flux de trésorerie libres1



418,7

374,9

654,2

612,7

Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation



569,6

538,0

989,9

958,2





































30 juin 2026

31 déc. 2025

Bilan



















Espèces et quasi-espèces











97,6 $ 160,6 $ Fonds de roulement











(877,0)

(233,2)

Actif net lié aux instruments financiers dérivés











93,5

24,3

Actif total











12 954,7

12 812,2

Emprunts à court terme











661,0

-

Dette à long terme totale (y compris la portion à court terme)











6 120,4

6 824,3

Obligations locatives (court et long terme)











413,7

410,6

Capitaux propres attribuables aux actionnaires











2 743,7

2 625,0

Capitaux propres











2 980,1

2 737,0

Ratio d'endettement net consolidé1











2,87x

2,95x

























__________________________________ 1 Voir « Mesures non normalisées selon les IFRS ».

Comparaison des deuxièmes trimestres 2026 et 2025

Revenus de 1,44 G$, en hausse de 59,8 M$ (4,3 %).

Augmentation dans les secteurs Télécommunications (47,8 M$ ou 4,0 % des revenus du secteur) et Média (10,4 M$ ou 6,0 %).

Diminution dans le secteur Sports et divertissement (3,1 M$ ou -6,0 %).

BAIIA ajusté de 627,4 M$, en hausse de 22,3 M$ (3,7 %), malgré l'impact défavorable de 39,5 M$ lié à la charge de rémunération à base d'actions dans l'ensemble des secteurs de la Société, principalement attribuable à la hausse importante du cours de l'action de Québecor.

Hausse dans les secteurs Télécommunications (32,2 M$ ou 5,3 % du BAIIA ajusté du secteur) et Média (17,5 M$).

Écart défavorable au siège social (25,8 M$), dû essentiellement à la hausse de la charge de rémunération à base d'action.

Baisse dans le secteur Sports et divertissement (1,6 M$).

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de 270,9 M$ (1,21 $ par action de base) au deuxième trimestre 2026, contre 217,7 M$ (0,95 $ par action de base) à la même période de 2025, soit une hausse de 53,2 M$ (0,26 $ par action de base) ou 24,4 %.

Les écarts favorables s'expliquent par : l'écart favorable de 27,9 M$ lié aux autres éléments ; la hausse de 22,3 M$ du BAIIA ajusté ; la diminution de 13,7 M$ liée à la restructuration, dépréciation d'actifs et autres ; la diminution de 6,5 M$ liée aux frais financiers.

Les écarts défavorables s'expliquent par : la hausse de 7,5 M$ de la charge d'impôts sur le bénéfice ; l'écart défavorable de 6,1 M$ des participations ne donnant pas le contrôle ; la hausse de 3,6 M$ liée à la charge d'amortissement.



Bénéfice net ajusté de 241,3 M$ (1,07 $ par action de base) au deuxième trimestre 2026, contre 226,8 M$ (0,99 $ par action de base) à la même période de 2025, soit une hausse de 14,5 M$ (0,08 $ par action de base) ou 6,4 %.

Flux de trésorerie d'exploitation ajustés de 453,7 M$, en hausse de 0,9 M$ (0,2 %) au deuxième trimestre 2026, expliquée par la hausse de 22,3 M$ du BAIIA ajusté, contrebalancée en partie par la hausse de 21,4 M$ des dépenses en immobilisations, principalement dans le secteur Télécommunications.

Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation de 569,6 M$ au deuxième trimestre 2026, en hausse de 31,6 M$ (5,9 %), principalement attribuable à la hausse du BAIIA ajusté, à la diminution de la portion monétaire liée à la restructuration, dépréciation d'actifs et autres, et à la baisse de la portion monétaire des frais financiers, contrebalancées en partie par l'écart défavorable de la variation nette des éléments hors caisse liés aux activités d'exploitation et la hausse des impôts exigibles.

Comparaison des premiers semestres 2026 et 2025

Revenus de 2,84 G$, en hausse de 111,9 M$ (4,1 %).

Augmentation dans les secteurs Télécommunications (104,6 M$ ou 4,5 % des revenus du secteur) et Média (2,3 M$ ou 0,7 %).

Diminution dans le secteur Sports et divertissement (3,8 M$ ou -3,8 %).

BAIIA ajusté de 1,20 G$, en hausse de 49,3 M$ (4,3 %), malgré l'impact défavorable de 86,8 M$ lié à la charge de rémunération à base d'actions dans l'ensemble des secteurs de la Société, principalement attribuable à la hausse importante du cours de l'action de Québecor.

Hausse dans les secteurs Télécommunications (70,4 M$ ou 5,9 % du BAIIA ajusté du secteur) et Média (33,9 M$).

Écart défavorable au siège social (51,7 M$), dû essentiellement à la hausse de la charge de rémunération à base d'action.

Baisse dans le secteur Sports et divertissement (3,3 M$).

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de 496,3 M$ (2,20 $ par action de base) au premier semestre 2026, contre 408,4 M$ (1,77 $ par action de base) à la même période de 2025, soit une hausse de 87,9 M$ (0,43 $ par action de base) ou 21,5 %.

Les écarts favorables s'expliquent principalement par : la hausse de 49,3 M$ du BAIIA ajusté ; l'écart favorable de 30,7 M$ lié aux autres éléments ; la diminution de 22,8 M$ liée aux frais financiers ; la diminution de 12,9 M$ liée à la restructuration, dépréciation d'actifs et autres.

Les écarts défavorables s'expliquent par : la hausse de 18,9 M$ de la charge d'impôts sur le bénéfice ; l'écart défavorable de 11,2 M$ des participations ne donnant pas le contrôle.



Bénéfice net ajusté de 460,8 M$ (2,04 $ par action de base) au premier semestre 2026, contre 411,9 M$ (1,79 $ par action de base) à la même période de 2025, soit une hausse de 48,9 M$ (0,25 $ par action de base) ou 11,9 %.

Flux de trésorerie d'exploitation ajustés de 897,4 M$, en hausse de 41,3 M$ (4,8 %), expliquée par l'augmentation de 49,3 M$ du BAIIA ajusté, contrebalancée en partie par la hausse de 8,0 M$ des dépenses en immobilisations, principalement dans le secteur Télécommunications.

Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation de 989,9 M$, en hausse de 31,7 M$ (3,3 %) principalement attribuable à la hausse du BAIIA ajusté, à la baisse de la portion monétaire des frais financiers et à la diminution de la portion monétaire liée à la restructuration, dépréciation d'actifs et autres, contrebalancées en partie par l'augmentation des impôts exigibles et par l'écart défavorable de la variation nette des éléments hors caisse liés aux activités d'exploitation.

Opérations de financement

Le 5 août 2026, le conseil d'administration de Québecor a déclaré un dividende trimestriel de 0,45 $ par action sur les actions catégorie A et sur les actions catégorie B de la Société, correspondant à une hausse de 12,5 %.

Au cours du deuxième trimestre 2026, Vidéotron a remboursé la totalité du solde de 500,0 M$ de la deuxième tranche de sa facilité de crédit à terme ainsi qu'un montant de 300,0 M$ sur la troisième tranche de 700,0 M$. Le 8 juillet 2026, Vidéotron a remboursé un montant supplémentaire de 100,0 M$ de sa facilité de crédit à terme.

Le 1er avril 2026, Vidéotron a établi un programme de papier commercial aux États-Unis par voie de placement privé, lui permettant d'émettre des billets non garantis de premier rang (pari passu avec ses autres dettes non garanties et non subordonnées) d'une échéance maximale de 364 jours, jusqu'à concurrence de 1,00 G$ US en circulation. La facilité de crédit renouvelable de Vidéotron sert de source de garantie de liquidités et le risque de change lié au papier commercial est totalement couvert par Vidéotron.

Capital-actions

Programme de rachat d'actions dans le cours normal des activités

Le 5 août 2026, le conseil d'administration de la Société a autorisé un programme de rachat dans le cours normal des activités pour un maximum de 1 000 000 actions catégorie A représentant environ 1,3 % des actions catégorie A émises et en circulation, et pour un maximum de 7 000 000 actions catégorie B représentant environ 4,7 % des actions catégorie B émises et en circulation le 31 juillet 2026. Les rachats pourront être effectués entre le 15 août 2026 et le 14 août 2027, au cours du marché en vigueur sur le marché libre par l'entremise de la Bourse de Toronto ou d'autres systèmes de négociation parallèles au Canada. Toutes les actions ainsi rachetées seront annulées. En date du 31 juillet 2026, 74 742 122 actions catégorie A et 148 751 359 actions catégorie B étaient émises et en circulation.

La moyenne quotidienne des opérations sur les actions catégorie A et les actions catégorie B de la Société entre le 1er février 2026 et le 31 juillet 2026 sur la Bourse de Toronto conformément aux exigences de cette bourse, ou d'autres systèmes de négociation parallèles au Canada a été de 638 actions catégorie A et de 947 548 actions catégorie B. Par conséquent, la Société pourra racheter un maximum de 1 000 actions catégorie A et de 236 887 actions catégorie B au cours d'un même jour de Bourse aux termes de son programme de rachat.

La Société est d'avis que le rachat des actions en vertu de cette offre publique de rachat dans le cours normal des activités est dans le meilleur intérêt de la Société et de ses actionnaires.

Entre le 15 août 2025 et le 31 juillet 2026, des 1 000 000 actions catégorie A et 7 000 000 actions catégorie B qu'elle était autorisée à racheter dans le cadre du précédent programme de rachat dans le cours normal des activités, la Société n'a racheté aucune action catégorie A, et a racheté 6 049 900 actions catégorie B au prix moyen pondéré de 54,31 $ par action au moyen de transactions sur le marché libre, par l'entremise de la Bourse de Toronto et de systèmes de négociation parallèles au Canada.

Annulation et émission d'actions

Au premier semestre 2026, la Société a racheté et annulé 3 124 900 actions catégorie B pour une contrepartie totale en espèces de 184,9 M$ (2 570 000 actions catégorie B pour une contrepartie totale en espèces de 90,7 M$ en 2025) et 24 333 actions catégorie B ont été émises à la suite de l'exercice d'options d'achat d'actions, pour une contrepartie totale en espèces de 0,8 M$ (48 444 actions catégorie B émises pour une contrepartie totale en espèces de 1,3 M$ en 2025).

Dividendes déclarés

Le 5 août 2026, le conseil d'administration de Québecor a déclaré un dividende trimestriel de 0,45 $ par action sur les actions catégorie A et sur les actions catégorie B. Ce dividende sera versé le 15 septembre 2026 aux actionnaires inscrits à la date de clôture des registres le 21 août 2026. Ce dividende est désigné à titre de dividende déterminé conformément au paragraphe 89(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et à son équivalent provincial.

Information financière détaillée

Pour une analyse détaillée des résultats du deuxième trimestre 2026 de Québecor, le lecteur peut consulter le rapport de gestion ainsi que les états financiers consolidés résumés de Québecor qui sont disponibles sur son site à l'adresse <www.quebecor.com/fr/investisseurs/documents-financiers> ou sur le site Internet de SEDAR+ à l'adresse <www.sedarplus.ca>.

Téléconférence des investisseurs et diffusion sur Internet

Le 6 août 2026, à 9 h (HAE), aura lieu une téléconférence sur les résultats de Québecor pour le deuxième trimestre 2026, avec une période de questions réservée aux analystes financiers. On peut y accéder en composant le 1 800 990-4777. La téléconférence sera diffusée en direct sur le site Internet de Québecor à l'adresse <www.quebecor.com/fr/investisseurs/conferences-et-assemblee>. À cette même adresse, une version enregistrée (en anglais seulement) sera disponible jusqu'au 4 novembre 2026 pour ceux qui seraient dans l'impossibilité d'assister à cette conférence téléphonique.

Mise en garde concernant l'information prospective

Les énoncés figurant dans le présent communiqué qui ne sont pas des faits historiques constituent des énoncés prospectifs assujettis à des risques, des incertitudes et des hypothèses importants connus et inconnus qui sont susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels de Québecor dans des périodes futures et ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l'utilisation du conditionnel, d'expressions prospectives comme « proposer », « s'attendre », « pouvoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer que », « prévoir », « désirer » ou « croire », ou de la tournure négative de ces expressions ou de leurs variantes, ou de toute terminologie similaire. Certains facteurs importants qui pourraient occasionner des écarts importants entre les résultantes réelles et celles mentionnées dans ces énoncés prospectifs comprennent les suivants, bien qu'ils ne soient pas limités à ces derniers :

la capacité de Québecor de continuer à développer avec succès son réseau et les installations de ses services mobiles ;

la fluctuation de la conjoncture économique et politique en général, les conditions des marchés financiers et économiques, y compris le contexte hyperinflationniste en Turquie, les défis commerciaux mondiaux, tels que les tarifs douaniers et les barrières commerciales, de même que les fluctuations commerciales subies par les annonceurs de Québecor sur le marché publicitaire local, régional et national des journaux, de la télévision et des autres médias ;

la capacité de Québecor de mettre en œuvre avec succès ses stratégies d'affaires et de développement ;

l'intensité de l'activité concurrentielle dans les industries où Québecor est active et sa capacité à pénétrer de nouveaux marchés et à développer avec succès ses activités, y compris dans les domaines en expansion et dans de nouvelles régions géographiques ;

la fragmentation de l'univers des médias et son impact sur le marché publicitaire et les propriétés médias de Québecor ;

de nouvelles technologies qui pourraient changer le comportement des consommateurs à l'égard de l'offre de la gamme de produits de Québecor ;

les impacts liés à la cybersécurité et au maintien de la protection des renseignements personnels ;

des investissements en capital imprévus qui seraient nécessaires au développement du réseau de Québecor ou pour répondre au développement continu de solutions technologiques alternatives, ou l'inaptitude à obtenir des capitaux dans le but de poursuivre la stratégie de développement des secteurs d'activité de Québecor ;

les impacts des investissements importants et récurrents qui seront nécessaires pour le développement et l'expansion et pour concurrencer efficacement les entreprises de services locaux titulaires et les autres concurrents actuels ou potentiels dans les marchés visés par le secteur Télécommunications ;

les interruptions de service sur le réseau de Québecor par lequel sont offerts les services de télédistribution, d'accès Internet, de téléphonie mobile et filaire, et de VSDA ainsi que la capacité de Québecor de protéger son réseau contre le piratage, l'accès non autorisé ou d'autres violations de la sécurité ;

les conflits de travail ou les grèves, les interruptions dues à des bris d'équipements, des pannes de réseau, la menace de catastrophes naturelles, les crises de santé publique et l'instabilité politique dans certains pays ;

les changements dans la capacité de Québecor d'obtenir des services et des équipements essentiels à la conduite de ses activités ;

les impacts liés aux enjeux environnementaux ;

des changements aux lois et aux règlements (ou dans leurs interprétations) qui pourraient entraîner, entre autres, une concurrence accrue, une évolution dans les marchés de Québecor, une hausse de frais d'exploitation, de dépenses en immobilisations ou de charges fiscales, ou une réduction de la valeur de certains actifs ; et

le niveau de l'endettement de Québecor, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change, le resserrement du marché du crédit ou des restrictions sur les activités commerciales de Québecor imposées par les conditions des emprunts.

Les énoncés prospectifs décrits dans ce document afin de permettre aux investisseurs et au public de mieux comprendre l'environnement dans lequel la Société évolue sont fondés sur des hypothèses qu'elle croit être raisonnables au moment où elle a émis ces énoncés prospectifs. Les investisseurs et autres personnes devraient noter que la liste des facteurs mentionnés ci-dessus qui sont susceptibles d'influer sur les résultats futurs n'est pas exhaustive et éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif. Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de la Société et les attentes actuelles, veuillez vous référer aux documents publics déposés par la Société qui sont disponibles à <www.sedarplus.ca> et à <www.quebecor.com>, y compris, en particulier, les rubriques « Informations sur les tendances » et « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent document reflètent les attentes de la Société au 5 août 2026 et sont sous réserve des changements pouvant se produire après cette date. La Société décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 11 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

Visitez notre site Internet : <www.quebecor.com>

Suivez-nous sur X : <www.x.com/Quebecor>

DÉFINITIONS

BAIIA ajusté

Dans son analyse des résultats d'exploitation, la Société définit le BAIIA ajusté, tel que concilié avec le bénéfice net conformément aux IFRS, comme le bénéfice net avant l'amortissement, les frais financiers, la restructuration, dépréciation d'actifs et autres, les autres éléments et les impôts sur le bénéfice. Le BAIIA ajusté, tel que décrit ci-dessus, n'est pas une mesure des résultats définie conformément aux IFRS. Ce n'est pas non plus une mesure destinée à remplacer des outils d'évaluation du rendement financier conformes aux IFRS ou l'état des flux de trésorerie comme indicateur de liquidités. Cette mesure ne devrait pas être considérée isolément ou comme substitut aux autres mesures de rendement calculées selon les IFRS. La direction et le conseil d'administration de la Société utilisent cette mesure pour évaluer les résultats consolidés de la Société ainsi que les résultats des secteurs d'exploitation qui en font partie. Cette mesure élimine le niveau substantiel de dépréciation et d'amortissement des actifs corporels et incorporels et n'est pas affectée par la structure du capital ou par les activités d'investissement de la Société et de ses secteurs d'activité.

En outre, le BAIIA ajusté est utile, car il constitue un élément des régimes de rémunération incitative annuels de la Société. Toutefois, cette mesure est limitée puisqu'elle ne tient pas compte des dépenses en immobilisations et des acquisitions de licences de spectre nécessaires pour générer les revenus des secteurs de la Société. D'autres mesures qui tiennent compte des dépenses en immobilisations, telles que les flux de trésorerie d'exploitation ajustés et les flux de trésorerie libres, sont également utilisées par la Société. La définition du BAIIA ajusté de la Société peut différer de celle utilisée par d'autres entreprises.

Le tableau 2 présente le rapprochement du BAIIA ajusté avec le bénéfice net divulgué aux états financiers consolidés résumés de Québecor.

Tableau 2

Rapprochement du BAIIA ajusté avec le bénéfice net divulgué aux états financiers consolidés résumés

(en millions de dollars canadiens)



Trois mois terminés les 30 juin

Six mois terminés les 30 juin



2026

2025

2026

2025



















BAIIA ajusté (BAIIA ajusté négatif) :















Télécommunications 641,7 $ 609,5 $ 1 261,3 $ 1 190,9 $ Média 26,8

9,3

24,6

(9,3)

Sports et divertissement 3,1

4,7

4,9

8,2

Siège social (44,2)

(18,4)

(86,8)

(35,1)



627,4

605,1

1 204,0

1 154,7

Amortissement (217,4)

(213,8)

(426,8)

(429,1)

Frais financiers (79,5)

(86,0)

(155,7)

(178,5)

Restructuration, dépréciation d'actifs et autres (2,3)

(16,0)

(6,4)

(19,3)

Autres éléments 29,9

2,0

39,3

8,6

Impôts sur le bénéfice (82,6)

(75,1)

(154,8)

(135,9)

Bénéfice net 275,5 $ 216,2 $ 499,6 $ 400,5 $

Bénéfice net ajusté

La Société définit le bénéfice net ajusté, tel que concilié avec le bénéfice net attribuable aux actionnaires conformément aux IFRS, comme le bénéfice net attribuable aux actionnaires avant la restructuration, dépréciation d'actifs et autres, et les autres éléments, déduction faite des impôts sur le bénéfice afférents aux ajustements et du bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle afférent aux ajustements. Le bénéfice net ajusté, tel que décrit ci-dessus, n'est pas une mesure des résultats définie conformément aux IFRS. Cette mesure ne devrait pas être considérée isolément ou comme substitut aux mesures de rendement calculées selon les IFRS. La Société utilise le bénéfice net ajusté pour analyser les tendances en matière de rendement de ses activités. Les éléments énumérés ci-dessus sont exclus du calcul de cette mesure, puisqu'ils nuisent à la comparabilité des résultats financiers. Le bénéfice net ajusté est plus représentatif aux fins d'évaluation du bénéfice prévisible. La définition du bénéfice net ajusté peut différer de celle utilisée par d'autres entreprises.

Le tableau 3 présente le rapprochement du bénéfice net ajusté l avec le bénéfice net attribuable aux actionnaires divulgué aux états financiers consolidés résumés de Québecor.

Tableau 3

Rapprochement du bénéfice net ajusté avec le bénéfice net attribuable aux actionnaires divulgué aux états financiers consolidés résumés

(en millions de dollars canadiens)



Trois mois terminés les 30 juin

Six mois terminés les 30 juin



2026

2025

2026

2025



















Bénéfice net ajusté 241,3 $ 226,8 $ 460,8 $ 411,9 $ Restructuration, dépréciation d'actifs et autres (2,3)

(16,0)

(6,4)

(19,3)

Autres éléments 29,9

2,0

39,3

8,6

Impôts sur le bénéfice afférents aux ajustements1 1,6

4,2

1,9

6,1

Part des actionnaires sans contrôle afférent aux ajustements 0,4

0,7

0,7

1,1

Bénéfice net attribuable aux actionnaires 270,9 $ 217,7 $ 496,3 $ 408,4 $

1 Y compris l'impact de la fluctuation de l'impôt sur le bénéfice, applicable sur les éléments ajustés, pour des raisons statutaires ou dans le cadre de transactions fiscales.

Flux de trésorerie d'exploitation ajustés et flux de trésorerie libres

Flux de trésorerie d'exploitation ajustés

Les flux de trésorerie d'exploitation ajustés représentent le BAIIA ajusté, moins les dépenses en immobilisations (exclusion faite des acquisitions de licences de spectre). Les flux de trésorerie d'exploitation ajustés représentent les fonds disponibles pour les paiements d'intérêts et d'impôts, les déboursés relatifs aux programmes de restructuration, les acquisitions d'entreprises, les acquisitions de licences de spectre, le paiement de dividendes, le remboursement de la dette à long terme et d'obligations locatives, et le rachat d'actions. Les flux de trésorerie d'exploitation ajustés ne sont pas une mesure de la liquidité établie conformément aux IFRS. Il ne s'agit pas d'une mesure destinée à remplacer des outils d'évaluation du rendement financier conformes aux IFRS ou l'état des flux de trésorerie comme indicateur de liquidités. Les flux de trésorerie d'exploitation ajustés sont utilisés par la direction et le conseil d'administration de la Société pour évaluer les fonds générés sur une base consolidée par l'exploitation de l'ensemble des secteurs d'activité, en plus des flux de trésorerie d'exploitation générés par chacun d'entre eux. En outre, les flux de trésorerie d'exploitation ajustés sont utiles, car ils constituent un élément des régimes de rémunération incitative annuels de la Société. La définition des flux de trésorerie d'exploitation ajustés de la Société peut différer de celle adoptée par d'autres entreprises.

Flux de trésorerie libres

Les flux de trésorerie libres représentent les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation selon les IFRS, moins les flux de trésorerie utilisés pour les dépenses en immobilisations (exclusion faite des acquisitions de licences de spectre), plus le produit de l'aliénation d'éléments d'actif. Les flux de trésorerie libres sont utilisés par la direction et le conseil d'administration de la Société pour évaluer les fonds générés par l'exploitation de la Société. Les flux de trésorerie libres représentent les fonds disponibles pour les acquisitions d'entreprises, les acquisitions de licences de spectre, le paiement de dividendes, le remboursement de la dette à long terme et d'obligations locatives, et le rachat d'actions. Les flux de trésorerie libres ne sont pas une mesure de la liquidité établie conformément aux IFRS. Il ne s'agit pas d'une mesure destinée à remplacer des outils d'évaluation du rendement financier conformes aux IFRS ou l'état des flux de trésorerie comme indicateur de liquidités. La définition des flux de trésorerie libres de la Société peut différer de celle adoptée par d'autres entreprises.

Les tableaux 4 et 5 présentent le rapprochement des flux de trésorerie d'exploitation ajustés et des flux de trésorerie libres avec les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation divulgués aux états financiers consolidés résumés.

Tableau 4

Flux de trésorerie d'exploitation ajustés

(en millions de dollars canadiens)



Trois mois terminés les 30 juin Six mois terminés les 30 juin



2026

2025

2026

2025

BAIIA ajusté (BAIIA ajusté négatif)















Télécommunications 641,7 $ 609,5 $ 1 261,3 $ 1 190,9 $ Média 26,8

9,3

24,6

(9,3)

Sports et divertissement 3,1

4,7

4,9

8,2

Siège social (44,2)

(18,4)

(86,8)

(35,1)



627,4

605,1

1 204,0

1 154,7

Moins















Dépenses en immobilisations1 :















Télécommunications (167,8)

(149,8)

(298,1)

(292,0)

Média (4,2)

(1,0)

(5,4)

(3,9)

Sports et divertissement (1,7)

(1,5)

(3,0)

(2,7)

Siège social -

-

(0,1)

-



(173,7)

(152,3)

(306,6)

(298,6)

Flux de trésorerie d'exploitation ajustés















Télécommunications 473,9

459,7

963,2

898,9

Média 22,6

8,3

19,2

(13,2)

Sports et divertissement 1,4

3,2

1,9

5,5

Siège social (44,2)

(18,4)

(86,9)

(35,1)



453,7 $ 452,8 $ 897,4 $ 856,1 $

1 Rapprochement avec les flux de trésorerie utilisés pour les dépenses en immobilisations selon les états financiers consolidés résumés Trois mois terminés les 30 juin

Six mois terminés les 30 juin

2026

2025

2026

2025

Dépenses en immobilisations (173,7) $ (152,3) $ (306,6) $ (298,6) $ Variation nette des éléments hors caisse courants liés aux dépenses en immobilisations (exclusion faite du crédit gouvernemental pour grands projets d'investissement à recevoir) 22,7

(11,4)

(29,8)

(47,6)

Flux de trésorerie utilisés pour les dépenses en immobilisations (151,0) $ (163,7) $ (336,4) $ (346,2) $

Tableau 5

Flux de trésorerie libres et flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation divulgués aux états financiers consolidés résumés

(en millions de dollars canadiens)



Trois mois terminés les 30 juin

Six mois terminés les 30 juin





2026

2025

2026

2025























Flux de trésorerie d'exploitation ajustés provenant du tableau 4 453,7 $ 452,8 $ 897,4 $ 856,1 $

Plus (moins)

















Portion monétaire des frais financiers (77,4)

(83,6)

(151,4)

(173,8)



Portion monétaire liée à la restructuration, dépréciation d'actifs et autres (3,0)

(15,6)

(6,8)

(18,9)



Impôts exigibles (86,1)

(83,1)

(193,1)

(158,3)



Autres 0,2

0,2

(0,3)

(0,2)



Variation nette des éléments hors caisse liés aux activités d'exploitation 108,6

115,6

138,2

155,4



Variation nette des éléments hors caisse courants liés aux dépenses en immobilisations (exclusion faite du crédit gouvernemental pour grands projets d'investissement à recevoir) 22,7

(11,4)

(29,8)

(47,6)



Flux de trésorerie libres 418,7

374,9

654,2

612,7



Plus (moins)

















Flux de trésorerie utilisés pour les dépenses en immobilisations (exclusion faite des acquisitions de licences de spectre) 151,0

163,7

336,4

346,2



Produits de l'aliénation d'éléments d'actif (0,1)

(0,6)

(0,7)

(0,7)



Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation 569,6 $ 538,0 $ 989,9 $ 958,2 $



Ratio d'endettement net consolidé

Le ratio d'endettement net consolidé représente la dette nette consolidée, divisée par le BAIIA ajusté des 12 derniers mois. La dette nette consolidée se compose du total de la dette à long terme, des obligations locatives, des emprunts à court terme, des instruments financiers dérivés et des espèces et quasi-espèces. Le ratio d'endettement net consolidé sert à évaluer le levier financier de la Société et est utilisé par la direction et le conseil d'administration dans les décisions liées à la structure du capital de la Société, y compris la stratégie de financement, et dans la gestion du risque lié aux échéances des dettes. Le ratio d'endettement net consolidé n'est pas une mesure établie conformément aux IFRS. Il ne vise pas à remplacer des outils d'évaluation conformes aux IFRS ou le bilan afin d'évaluer la situation financière. La définition du ratio d'endettement net consolidé de la Société peut différer de celle adoptée par d'autres entreprises.

Le tableau 6 présente le calcul du ratio d'endettement net consolidé ainsi que le rapprochement avec les éléments du bilan divulgués aux états financiers consolidés résumés de Québecor.

Tableau 6

Ratio d'endettement net consolidé

(en millions de dollars canadiens)





30 juin

2026

31 déc.

2025















Dette à long terme totale1



6 120,4 $ 6 824,3 $ Plus (moins)











Obligations locatives2



413,7

410,6

Emprunts à court terme



661,0

-

Instruments financiers dérivés3



(93,5)

(24,3)

Espèces et quasi-espèces



(97,6)

(160,6)

Dette nette consolidée



7 004,0

7 050,0

Divisée par :











BAIIA ajusté sur 12 mois



2 442,5 $ 2 393,2 $ Ratio d'endettement net consolidé



2,87x

2,95x



1 Exclut les frais de financement. 2 Passif total. 3 Actif moins le passif.

Indicateurs clés de rendement

Unité génératrice de revenus

La Société se sert d'un indicateur clé de rendement utilisé dans l'industrie, soit l'UGR. Une UGR représente une ligne de téléphonie mobile ou filaire, ou encore un client aux services d'accès Internet ou de télédistribution. L'UGR n'est pas une mesure établie conformément aux IFRS, et la définition et la méthode de calcul de l'UGR utilisées par la Société peuvent différer de celles utilisées par d'autres entreprises ou publiées par des autorités publiques.

Revenu mensuel moyen mobile par unité

La Société se sert d'un indicateur clé de rendement utilisé dans l'industrie, soit le RMPU mobile. Cet indicateur se calcule en divisant les revenus de services de téléphonie mobile par le nombre moyen d'UGR de ce service durant la période visée, puis en divisant ce résultat par le nombre de mois de cette même période. Le RMPU mobile n'est pas une mesure établie conformément aux IFRS, et la définition et la méthode de calcul utilisées par la Société peuvent différer de celles utilisées par d'autres entreprises.

QUÉBECOR INC.





















ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS























(en millions de dollars canadiens, sauf pour les montants relatifs aux données par action)



Trois mois terminés les



Six mois terminés les

(non audités)



30 juin



30 juin







2026

2025



2026

2025



















































Revenus



1 440,2 $ 1 380,4 $

2 835,4 $ 2 723,5 $























Coûts liés au personnel



251,1

207,7



492,0

413,4

Achats de biens et services



561,7

567,6



1 139,4

1 155,4

Amortissement



217,4

213,8



426,8

429,1

Frais financiers



79,5

86,0



155,7

178,5

Restructuration, dépréciation d'actifs et autres



2,3

16,0



6,4

19,3

Autres éléments



(29,9)

(2,0)



(39,3)

(8,6)

























Bénéfice avant impôts sur le bénéfice



358,1

291,3



654,4

536,4

























Impôts sur le bénéfice :





















Exigibles



86,1

83,1



193,1

158,3

Différés



(3,5)

(8,0)



(38,3)

(22,4)































82,6

75,1



154,8

135,9

























Bénéfice net



275,5 $ 216,2 $

499,6 $ 400,5 $























Bénéfice net (perte nette) attribuable aux





















Actionnaires



270,9 $ 217,7 $

496,3 $ 408,4 $ Participations ne donnant pas le contrôle



4,6

(1,5)



3,3

(7,9)

























Résultat par action attribuable aux actionnaires





















De base



1,21 $ 0,95 $

2,20 $ 1,77 $ Dilué



1,18

0,94



2,15

1,76

























Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en millions)



224,8

230,0



225,6

230,6

Nombre moyen pondéré d'actions diluées (en millions)



230,5

231,6



230,8

232,2



QUÉBECOR INC.





















ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL























(en millions de dollars canadiens)



Trois mois terminés les



Six mois terminés les

(non audités)



30 juin



30 juin







2026

2025



2026

2025































































Bénéfice net



275,5 $ 216,2 $

499,6 $ 400,5 $























Autres éléments du résultat global :













































Éléments pouvant être reclassés aux résultats :





















Couvertures de flux de trésorerie :





















(Perte) gain sur évaluation des instruments financiers dérivés

(25,3)

38,0



(23,5)

46,0

Impôts différés

2,9

(1,6)



1,5

(2,5)

























Gain (perte) sur conversion des activités à l'étranger



10,1

(1,7)



16,0

(3,1)

























Éléments qui ne seront pas reclassés aux résultats :





















Instruments de capitaux propres :





















(Perte) gain sur réévaluation d'instruments de capitaux propres

(4,1)

19,7



(6,7)

22,0

Impôts différés

0,6

(2,6)



0,9

(2,9)







(15,8)

51,8



(11,8)

59,5

















































Résultat global



259,7 $ 268,0 $

487,8 $ 460,0 $























Résultat global attribuable aux





















Actionnaires



252,9 $ 269,5 $

482,3 $ 467,9 $ Participations ne donnant pas le contrôle



6,8

(1,5)



5,5

(7,9)



























QUÉBECOR INC.























INFORMATION SECTORIELLE



















































(en millions de dollars canadiens)























(non auditée)





































































Trois mois terminés le 30 juin 2026













































































Siège





















Sports et

social et













Télécommu-





divertis-

inter-













nications

Média

sement

sectoriels

Total





























Revenus



1 234,6 $ 184,8 $ 48,4 $ (27,6) $ 1 440,2 $



























Coûts liés au personnel



146,5

44,2

14,5

45,9

251,1

Achats de biens et services



446,4

113,8

30,8

(29,3)

561,7

BAIIA ajusté1



641,7

26,8

3,1

(44,2)

627,4





























Amortissement



















217,4

Frais financiers



















79,5

Restructuration, dépréciation d'actifs et autres



















2,3

Autres éléments





















(29,9)

Bénéfice avant impôts sur le bénéfice



















358,1 $



























Flux de trésorerie utilisés pour les dépenses























en immobilisations



147,6 $ 1,7 $ 1,7 $ - $ 151,0 $











































Trois mois terminés le 30 juin 2025













































































Siège





















Sports et

social et













Télécommu-





divertis-

inter-













nications

Média

sement

sectoriels

Total





























Revenus



1 186,8 $ 174,4 $ 51,5 $ (32,3) $ 1 380,4 $



























Coûts liés au personnel



128,4

45,1

13,1

21,1

207,7

Achats de biens et services



448,9

120,0

33,7

(35,0)

567,6

BAIIA ajusté1



609,5

9,3

4,7

(18,4)

605,1





























Amortissement



















213,8

Frais financiers



















86,0

Restructuration, dépréciation d'actifs et autres



















16,0

Autres éléments



















(2,0)

Bénéfice avant impôts sur le bénéfice



















291,3 $



























Flux de trésorerie utilisés pour les dépenses























en immobilisations



159,8 $ 2,5 $ 1,4 $ - $ 163,7 $





























QUÉBECOR INC.























INFORMATION SECTORIELLE (suite)



















































(en millions de dollars canadiens)























(non auditée)





































































Six mois terminés le 30 juin 2026













































































Siège social et inter- sectoriels





















Sports et divertis- sement















Télécommu nications























Média





Total





























Revenus



2 451,5 $ 341,3 $ 97,4 $ (54,8) $ 2 835,4 $



























Coûts liés au personnel



282,0

88,0

28,9

93,1

492,0

Achats de biens et services



908,2

228,7

63,6

(61,1)

1 139,4

BAIIA ajusté1



1 261,3

24,6

4,9

(86,8)

1 204,0





























Amortissement



















426,8

Frais financiers



















155,7

Restructuration, dépréciation d'actifs et autres



















6,4

Autres éléments





















(39,3)

Bénéfice avant impôts sur le bénéfice



















654,4 $



























Flux de trésorerie utilisés pour les dépenses























en immobilisations



330,9 $ 2,4 $ 3,0 $ 0,1 $ 336,4 $





























































Six mois terminés le 30 juin 2025













































































Siège social et inter- sectoriels





















Sports et divertis- sement















Télécommu- nications























Média





Total





























Revenus



2 346,9 $ 339,0 $ 101,2 $ (63,6) $ 2 723,5 $



























Coûts liés au personnel



257,5

90,3

26,1

39,5

413,4

Achats de biens et services



898,5

258,0

66,9

(68,0)

1 155,4

BAIIA ajusté1



1 190,9

(9,3)

8,2

(35,1)

1 154,7





























Amortissement



















429,1

Frais financiers



















178,5

Restructuration, dépréciation d'actifs et autres



















19,3

Autres éléments



















(8,6)

Bénéfice avant impôts sur le bénéfice



















536,4 $



























Flux de trésorerie utilisés pour les dépenses























en immobilisations



335,5 $ 8,1 $ 2,6 $ - $ 346,2 $





























1 Le chef de la direction utilise le BAIIA ajusté comme mesure du profit pour évaluer le rendement de chaque secteur. Le BAIIA ajusté est une mesure non normalisée selon les IFRS et est définie comme étant le bénéfice net avant l'amortissement, les frais financiers, la restructuration, la dépréciation d'actifs et autres, les autres éléments et les impôts sur le bénéfice.

QUÉBECOR INC.

























ÉTATS CONSOLIDÉS DES CAPITAUX PROPRES

















































(en millions de dollars canadiens)

























(non audités)





















































































Capitaux propres attribuables aux actionnaires





























Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle





















Cumul des autres éléments du résultat global

























Total des capitaux propres





Capital- actions Surplus d'apport

Bénéfices non répartis













































































Solde au 31 décembre 2024

1 041,2 $ 17,4 $ 1 143,6 $ (45,0) $ 107,5 $ 2 264,7 $ Bénéfice net (perte nette)

-

-

408,4

-

(7,9)

400,5

Autres éléments du résultat global

-

-

-

59,5

-

59,5

Dividendes

-

-

(161,2)

-

-

(161,2)

Rachat d'actions catégorie B

(16,9)

-

(73,8)

-

-

(90,7)

Émission d'actions catégorie B

1,3

0,5

-

-

-

1,8

Solde au 30 juin 2025

1 025,6

17,9

1 317,0

14,5

99,6

2 474,6

Bénéfice net

-

-

447,6

-

12,7

460,3

Autres éléments du résultat global

-

-

-

82,5

0,1

82,6

Dividendes

-

-

(160,0)

-

(0,4)

(160,4)

Rachat d'actions catégorie B

(18,1)

-

(109,0)

-

-

(127,1)

Émission d'actions catégorie B

5,3

1,7

-

-

-

7,0

Solde au 31 décembre 2025

1 012,8

19,6

1 495,6

97,0

112,0

2 737,0

Bénéfice net

-

-

496,3

-

3,3

499,6

Autres éléments du résultat global

-

-

-

(14,0)

2,2

(11,8)

Dividendes

-

-

(180,2)

-

-

(180,2)

Rachat d'actions catégorie B

(20,6)

-

(164,3)

-

-

(184,9)

Émission d'actions catégorie B

0,8

0,7

-

-

-

1,5

Acquisition d'entreprise

-

-

-

-

118,9

118,9

Solde au 30 juin 2026

993,0 $ 20,3 $ 1 647,4 $ 83,0 $ 236,4 $ 2 980,1 $

























































QUÉBECOR INC.





















ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE























(en millions de dollars canadiens)



Trois mois terminés les



Six mois terminés les

(non audités)



30 juin



30 juin







2026

2025



2026

2025





















































Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation





















Bénéfice net



275,5 $ 216,2 $

499,6 $ 400,5 $ Ajustements pour :





















Amortissement des immobilisations corporelles



126,2

127,4



252,6

253,5

Amortissement des actifs incorporels



58,0

54,3



108,1

111,7

Amortissement des actifs liés au droit d'utilisation



33,2

32,1



66,1

63,9

Dépréciation d'actifs



0,4

0,9



0,7

1,5

Amortissement des frais de financement



2,1

2,4



4,3

4,7

Gain sur la réévaluation d'une participation en capitaux propres



(30,1)

-



(30,1)

-

Quote-part des résultats dans les entreprises associées



0,2

(2,0)



(7,1)

(8,6)

Impôts différés



(3,5)

(8,0)



(38,3)

(22,4)

Autres



(1,0)

(0,9)



(4,2)

(2,0)







461,0

422,4



851,7

802,8

Variation nette des éléments hors caisse liée aux activités d'exploitation



108,6

115,6



138,2

155,4

Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation



569,6

538,0



989,9

958,2

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement





















Dépenses en immobilisations



(151,0)

(163,7)



(336,4)

(346,2)

Subventions différées (utilisées) reçues pour financer les dépenses





















en immobilisations



(8,3)

(3,4)



(8,1)

14,9

Acquisition d'entreprises



(91,3)

-



(91,3)

-

Produit de l'aliénation d'éléments d'actif



0,1

0,6



0,7

0,7

Acquisitions de placements et autres



2,9

0,1



5,5

1,2

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement



(247,6)

(166,4)



(429,6)

(329,4)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement





















Variation nette des emprunts à court terme



591,5

(6,2)



591,5

(3,3)

Variation nette des facilités de crédit renouvelable, déduction faite





















des frais de financement



8,7

59,4



7,3

59,4

Remboursement de la dette à long terme



(800,0)

(400,0)



(800,0)

(400,0)

Remboursement d'obligations locatives



(31,8)

(30,3)



(63,0)

(60,2)

Émission d'actions catégorie B



0,6

-



0,8

1,3

Rachat d'actions catégorie B



(99,7)

(29,9)



(184,9)

(90,7)

Dividendes



(180,2)

(161,2)



(180,2)

(161,2)

Flux de trésorerie utilisés pour les activités de financement



(510,9)

(568,2)



(628,5)

(654,7)

























Variation nette des espèces, quasi-espèces et espèces affectées

(188,9)

(196,6)



(68,2)

(25,9)

























Incidence de conversion sur les espèces et quasi-espèces





















en devises étrangères



(2,9)

-



(2,9)

-

Espèces, quasi-espèces et espèces affectées au début de la période



316,5

266,7



195,8

96,0

Espèces, quasi-espèces et espèces affectées à la fin de la période



124,7 $ 70,1 $

124,7 $ 70,1 $















































QUÉBECOR INC.











BILANS CONSOLIDÉS















(en millions de dollars canadiens)











(non audités)

30 juin



31 décembre





2026



2025



















































Actif

























Actif à court terme











Espèces et quasi-espèces

97,6 $

160,6 $ Espèces affectées

27,1



35,2

Débiteurs

1 043,9



1 067,8

Actifs liés à des contrats

95,7



109,2

Stocks

384,7



414,3

Instruments financiers dérivés

12,1



-

Autres éléments d'actif à court terme

209,6



195,2





1 870,7



1 982,3















Actif à long terme











Immobilisations corporelles

3 224,1



3 282,7

Actifs incorporels

3 672,5



3 441,9

Actifs liés au droit d'utilisation

374,9



374,1

Écart d'acquisition

2 892,2



2 713,4

Instruments financiers dérivés

81,4



57,9

Impôts différés

57,0



42,0

Autres éléments d'actif

781,9



917,9





11 084,0



10 829,9

Total de l'actif

12 954,7 $

12 812,2 $













Passif et capitaux propres

























Passif à court terme











Emprunts à court terme

661,0 $

- $ Créditeurs, charges à payer et provisions

1 079,9



1 142,2

Revenus différés

373,5



376,3

Autres éléments de passif à court terme

109,5



95,6

Tranche à court terme de la dette à long terme

410,1



491,6

Tranche à court terme des obligations locatives

113,7



109,8





2 747,7



2 215,5















Passif à long terme











Dette à long terme

5 681,5



6 301,5

Obligations locatives

300,0



300,8

Instruments financiers dérivés

-



33,6

Impôts différés

851,0



871,7

Autres éléments de passif

394,4



352,1





7 226,9



7 859,7

Capitaux propres











Capital-actions

993,0



1 012,8

Surplus d'apport

20,3



19,6

Bénéfices non répartis

1 647,4



1 495,6

Cumul des autres éléments du résultat global

83,0



97,0

Capitaux propres attribuables aux actionnaires

2 743,7



2 625,0

Participations ne donnant pas le contrôle

236,4



112,0





2 980,1



2 737,0















Total du passif et des capitaux propres

12 954,7 $

12 812,2 $

























SOURCE Québecor

Source : Hugues Simard, Chef de la direction financière, Québecor inc. et Québecor Média inc., [email protected], 514 380-7414; Renseignements : Direction des communications, Québecor inc. et Québecor Média inc., [email protected], 514 380-4572