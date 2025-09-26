OTTAWA, ON et GATINEAU, QC, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Benoît Robert, président fondateur de Communauto, en collaboration avec les villes de Gatineau et d'Ottawa, invite les représentants des médias à une conférence de presse organisée conjointement afin d'annoncer une nouvelle initiative de mobilité durable qui facilitera les déplacements entre les deux villes.

Mme Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de la Ville de Gatineau, ainsi que M. Mark Sutcliffe, maire de la Ville d'Ottawa, prendront la parole lors de l'événement.

Date : Vendredi 26 septembre 2025

Heure : 11 h

Lieu : Wàsa Zibi Plaza au 40 rue Jos-Montferrand #104, Gatineau, Québec J8X 0C2

Cette annonce marquera une nouvelle étape vers une mobilité plus propre, plus connectée et plus flexible dans la région de la capitale nationale.

SOURCE Communauto Inc.

Renseignements : Marco Viviani, Vice-président, Développement stratégique, Communauto, 514 316-6500, [email protected]