14 sept, 2025, 06:00 ET
QUÉBEC, QC, le 13 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce importante concernant le logement en présence de l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et député de Louis-Hébert.
Date :
Le dimanche 14 septembre 2025
Heure :
15 h [HNE]
Lieu :
L'Ardoise
2260 chemin Ste-Foy
Québec, QC G1V 0J9
