/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce et pelletée de terre pour souligner le début des travaux d'un nouveau CPE/

BAIE-COMEAU, QC, le 2 oct. 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et le député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse. Pour l'occasion, ils seront accompagnés de plusieurs dignitaires et de la directrice générale du CPE Les p'tits bécots. Lors de cette conférence de presse, un investissement important permettant la construction d'un CPE sera annoncé et les travaux de construction de celui-ci seront lancés.

Date : Vendredi 3 octobre 2025

Heure : 9 h 25

Lieu : Baie-Comeau (le lieu précis vous sera confirmé au moment de votre inscription)

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel au [email protected] au plus tard le jeudi 2 octobre à 17 h. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source: Bénédicte Trottier Lavoie, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de la Famille et ministre, responsable de la région de la Côte-Nord, [email protected]