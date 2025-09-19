TROIS-RIVIÈRES, QC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière de logement en présence de Caroline Desrochers, députée de Trois-Rivières et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure.

Date : Le vendredi, 19 septembre 2025



Heure : 14 h 30 [HNE]

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias de LICC à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez-vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]