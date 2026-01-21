STRATFORD, PE, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Kent MacDonald, député de Cardigan, et de Steve Ogden, maire de la Municipalité de Stratford.

Date : Mercredi 21 janvier 2026 Heure : 10 h (HNA) Lieu : Centre-ville de Stratford

234, promenade Shakespeare

Stratford (Î.-P.-É.) C1B 2V8

